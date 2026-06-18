"רוצים להרוס את חיל השריון! זה פוגע בערך הניצחון"

סוגיית שילוב הנשים בחיל השריון ממשיכה להסעיר את המגזר, במיוחד לאחר מכתב הרבנים והודעת צה"ל על יציאה לפיילוט בנושא.

בחלק מהתכנית "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק, דנו המשתתפים בהשלכות המהלך על עתיד גיוס בני הישיבות והמכינות, ובמתח שבין פסיקת ההלכה להחלטות הצבא והבג"ץ.

"משתמשים בכם, אתם הבאים בתור"

הפרשן ישי כהן ("כיכר השבת") פתח בדברים נוקבים המופנים כלפי הציונות הדתית, כשהוא מזהה קו ישיר בין הניסיון לגייס חרדים לבין הכפייה הפרוגרסיבית, לדבריו, על הציבור הדתי-לאומי.

"אמרתי ליואלי תמיד - אני באמת מזדהה עם הכאב שלך... אמרתי לך: משתמשים בכם, אתם תהיו הבאים בתור", פתח כהן. "עכשיו זה נוח לשמאל... להשתמש בציונות הדתית - 'תראו הם משרתים ולומדים'. אבל יבוא היום שגם אתם לא תבואו להם בנוח והיום כשמדברים עליכם כסרבנים... מי שתוקף את הציונות הדתית על הסוגיה הזו זה אנשים שלא רוצים דתיים ולא רוצים חרדים בצה"ל. זה אנשים שרוצים שכולם יהיו חילונים".

כהן הוסיף בכאב על התיוג החדש של המגזר: "פתאום הופכים אותם לסרבנים. למה? כי הם רוצים לשרת, הם רוצים להיות קרביים אבל הם רוצים לשמור על ההלכה. זו ההלכה, תרצו לא תרצו... אתם רוצים להפוך את הדתיים ואת החרדים לחילונים".

הלקח מחיל התותחנים: "הבנות לא יכולות לסחוב פגזים"

עורך אתר "סרוגים", אריה יואלי, התמקד בהשלכות המבצעיות והמעשיות של המהלך, כשהוא נסמך על הניסיון שנצבר בחיל התותחנים.

"העניין של בנות בשריון זה עניין רע והוא לא הגיע מהצבא, הוא הגיע מבג"ץ", טען יואלי. "בתותחנים אין הסדרניקים בגלל שהכניסו בנות... והיום יש לצבא בעיה שאין לו חיילי מילואים כי הבנות מתחתנות, הבנות נכנסות להריון, הן לא יכולות לסחוב פגזים והן גם לא מגיעות למילואים בגיל מסוים. מי שמחזיק היום את הקווים זה מילואימניקים בני 40 ישיבות ההסדר".

יואלי הזהיר כי המהלך הנוכחי בשריון עלול להוביל לתוצאה דומה: "חוששים את הדבר הזה גם לעשות בשריון ואני יכול להגיד לך שזה לא יקרה. כי הצבא יותר חכם מאשר כל מיני פקידים וכל מיני שופטי בג"ץ שמכריחים אותו לעשות שטויות ולהרוס את החברה הישראלית".

אזהרה: "זה ייגמר בסגירת ישיבות ההסדר"

היועץ האסטרטגי אבי וידרמן הציג עמדה מורכבת יותר, המזהירה מפני עימות חזיתי עם הצבא שעלול לפגוע במפעל ההסדר כולו.

"אסור בעיניי להיכנע לקבוצות לחץ גם אם הם הכי מדהימות בעולם", אמר וידרמן. "אני חושב שצריך מאוד מאוד להיזהר מתכתיבים חיצוניים לצה"ל. וברגע שיצא המכתב הזה (של ראשי הישיבות), לדעתי נעשתה טעות. בעיניי המשא ומתן הזה היה צריך להיות מאחורי הקלעים ולא לפני הקלעים".

וידרמן הביע חשש כבד מהעתיד: "אני חושב שזה ייגמר בזה שלא יהיה הסדר גם בשריון ובסופו של דבר גם יסגרו ישיבות ההסדר, וחבל. זה מפעל שתורם לצה"ל ולמדינת ישראל המון".

"הפרוגרס מנסה להשתלט על כל חלקה טובה"

יגאל ברנד, מנכ"ל ההנהגה העולמית של תנועת בית"ר, היה נחרץ בהתנגדותו לשילוב, כשהוא מגדיר את המהלך כ"רע ומיותר".

"זה צבא יהודי. זה צבא של מדינת ישראל, מדינה יהודית. וכל ההתעסקות הזאתי היא באה ממקום של רצון של הפרוגרס להשתלט על כל חלקה טובה ואיכותית שיש לנו פה", קבע ברנד. הוא הדגיש כי הרבנים ניסו לפעול בשקט במשך שנים: "הרבנים הלכו בשקט שנים על גבי שנים... זה תמיד בשיח. הצבא הגיע כאן לאיזושהי סוגיה... אתם רוצים גם להרוס את חיל השריון?".

ברנד סיכם את הסכנה שבמהלך: "ברגע שאתה הולך לעשות משהו מיותר שפוגע גם במבצעיות של אותה יחידה, אתה גם תדיר את אותם חיילים... רע, מיותר, פוגע בדבר אחד - בערך הניצחון ובערך הלחימה של צה"ל".

סיכום: האנלוגיה של הכבש והחמור

לקראת סיום הדיון, השתמש נתנאל איזק בבדיחה כדי לתאר את מצב הציבור הדתי מול המערכת: "זה כמו שהחמור לא הרגיש טוב, אז בא אליו הכבש ואומר - תשמע, שמעתי מבעל הבית שאם אתה לא מתאושש הוא מוכר אותך. יום אחרי זה החמור קם קופץ כולו מבסוט. שומע את בעל הבית אומר: איזה יופי החמור התעורר, בוא נשחט כבש".

ברנד חתם בהשוואה לסוגיית גיוס החרדים: "השמאל אומר... אני אגייס אתכם אבל אני אגיד לכם איך זה יהיה. ואנחנו אומרים - אנחנו נגייס חרדים ואנחנו נאפשר לחייל חרדי גם לצאת חרדי".