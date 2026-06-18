המתנה הסודית נחשפה: מה קרה על הבמה בהופעה של אגם בוחבוט?

אגם בוחבוט נמצאת באחד מרגעי השיא המקצועיים של הקריירה שלה, אך נראה כי דווקא רגע אישי ומשפחתי מובהק הוא זה שמצליח לתפוס כעת את תשומת הלב הציבורית.

הזמרת משחררת באופן רשמי את שירה החדש "לעולמים", בלדת אהבה עוצמתית, כנה ומלאת רגש. מדובר ביצירה אינטימית במיוחד שנולדה מתוך אהבה משפחתית עמוקה, ונכתבה במיוחד כמתנה לחתונתו של אחיה האהוב, רון, ובת זוגו ניסן.

השיר נועד ללוות את הזוג ביום חופתם ולהפוך לפסקול של חייהם המשותפים, כאשר המטרה מאחוריו הייתה להעניק להם מזכרת שתיחרט בזיכרון המשפחתי לעד. על הכתיבה וההלחנה של השיר חתומה בוחבוט עצמה, לצד שניים מהיוצרים הבולטים, המצליחים והמוערכים ביותר בתעשיית המוזיקה הישראלית כיום – תמר יהלומי ויונתן קלימי, אשר שיתוף הפעולה ביניהם הוליד בלדה מרגשת ונוגעת ללב.

את החשיפה הראשונית והמפתיעה של היצירה בחרה בוחבוט לבצע בצורה יוצאת דופן ולא שגרתית, במהלך הופעת הענק שלה באמפי קיסריה. מול קהל של אלפי צופים נרגשים, וללא כל הכנה מוקדמת או הודעה מראש, היא הקדישה את הבמה המרכזית לאחיה ולארוסתו שישבו בקהל.

שם, מול כולם, חשפה בפניהם לראשונה את השיר ואת העובדה המרגשת שהוא נכתב והולחן במיוחד עבורם. ההפתעה המרגשת הזו הפכה במהרה לאחד מרגעי השיא הבלתי נשכחים של הערב כולו, כאשר הקהל הרחב באמפי כולו התרגש ודמע יחד עם בני המשפחה המופתעים.

לדבריה של בוחבוט, בעוד שישנם שירים שנכתבים עבור הקריירה, השיר הזה נכתב כולו ישירות מהלב, כמתנה אישית שמטרתה להזכיר לזוג את הדרך המשותפת שהם בוחרים לצעוד בה יחד.