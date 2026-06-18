אם לשבעה: נבחרה מנכ''לית חדשה לשירות הלאומי-אזרחי

עם תום שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי, בחרה השרה אורית סטרוק, בעדי וולס לתפקיד מנכ''לית השירות הלאומי-אזרחי, במקומו של ראובן פינסקי שסיים קדנציה.

וולס שתהיה האישה הראשונה אי פעם בתקפיד, נבחרה מתוך כ-130 מועמדים, לאחר הליך סדור ומקצועי שבסופו המליצה ועדת האיתור לשרה סטרוק על 3 מועמדים.

עדי וולס, בת 42, בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית, ואם ל-7 ילדים, משמשת כיום כמנהלת אגף בכיר רווחה במשרד העלייה והקליטה. בעבר שימשה עדי כעובדת הסוציאלית ראשית ב'עמינדב' וכמנהלת ארצית של השירות הסוציאלי והאגף לאוכלוסיות מיוחדות "עמינדב".

האשה הנכונה להוביל את הרשות אל יעדיה הבאים

השרה אורית סטרוק ברכה את עדי ואמרה: ''לשירות הלאומי יש חשיבות אדירה בחוסן הלאומי והחברתי שלנו, ואני שמחה מאוד על הזכות לבחור היום אשת עשיה מקצועית וערכית לעמוד בראש הרשות. ולהוביל אותה קדימה. אני מאמינה כי עדי היא האשה הנכונה להוביל את הרשות אל יעדיה הבאים, ומאחלת לה הצלחה רבה. אני מודה מקרב לב למנכ"ל היוצא מר ראובן פינסקי, וכן לחברי ועדת האיתור על עבודתם המקצועית והיעילה''.

עדי וולס אמרה לשרה: ''אני מודה על האמון שניתן בי ונרגשת לקבלת המינוי. השירות הלאומי - אזרחי מהווה אבן יסוד בחוסן החברתי, ואני רואה בתפקיד זה שליחות לאומית מהמעלה הראשונה. אני מחוברת בעבותות לערכי הארגון, ופניי מועדות כעת לעשייה, חדורת מטרה לקדם תהליכים, להרחיב ולהעצים את השפעת השירות ולהוביל את המערכת להישגים חדשים''.