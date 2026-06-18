מדריך הישרדות: איך לא לפשוט רגל בחופש הגדול

מחר בצהריים (שישי), עם הישמע הצלצול האחרון של שנת הלימודים, אלפי תיכוניסטים יפרצו מהשערים בצהלות שמחה. אבל אם תקשיבו היטב, מעבר לצעקות ה"חופש!", תוכלו לשמוע צליל נוסף, עמום ומלנכולי יותר: הצליל של חשבונות הבנק של ההורים שלהם נכנסים למגננה רב-שכבתית.

החופש הגדול של התיכונים הוא כבר מזמן לא רק חוף ים וארטיק קרח. בשנת 2026, מדובר במכונה כלכלית משומנת שמתודלקת על ידי שילוב קטלני של המון זמן פנוי, לחץ חברתי, ורצון עז לאכול אייס קפה פעמיים ביום.

אז איך נראית הכלכלה של הקיץ, למה משכורת של חודש נעלמת בשלוש שעות, ואיך שורדים את זה בלי להכריז על פשיטת רגל ביתית? הנה הניתוח.

המלכודת: "אני עובד, מותר לי"

חלק גדול מהתיכוניסטים דווקא מגלה אחריות ומציף את שוק העבודה. הם ממלצרים, הופכים המבורגרים, אורזים משלוחים או מפעילים קייטנות של ילדים קטנים (שזה כשלעצמו מגיע עם מענק סיכון). הם קורעים את הצורה, מרוויחים כמה אלפי שקלים, ומרגישים כמו אילון מאסק הבא.

אבל כאן בדיוק טמונה המלכודת. הכלכלנים קוראים לזה "אפקט הקיץ": תחושת העושר המדומה שגורמת לתיכוניסט להאמין שאם יש לו 3,000 ש"ח בעובר ושב, הוא יכול לקנות את חצי מהקניון.

איך הכסף נעלם בפועל?

תרבות הפיק-אפ הקולינרית: מנהג קבוע של ישיבה בבתי קפה, הזמנת וולט בשתיים בלילה (כי מי מבשל בקיץ?), ומשקאות מוגזמים עם קצפת שעולים כמו מניה בבורסה. הופעות ופסטיבלים: כרטיס אחד להופעה בפארק + נסיעות + חולצה של האמן + כוס שתייה במחיר של ליטר זהב = חצי משכורת חודשית הלכה בערב אחד. מנויים לטווח קצר: המנוי לחדר כושר (שהם ילכו אליו פעמיים), המנוי לשירות הסטרימינג החדש, והשכרת הקורקינטים החשמליים כדי לעבור מרחק של 400 מטר מהבית לחבר.

זירת המסחר הביתית: ההורים כ"כספומט הלאומי"

ומה קורה עם אלו שלא עובדים? או אלו שהכסף שלהם נגמר ב-15 ביולי? כאן נכנסת לתמונה השיטה הכלכלית העתיקה בעולם: "אמא, אבא, אפשר?".

במהלך חודשי הקיץ, הורים רבים הופכים מחנכים למנהלי סיכונים. כל יציאה מהחדר הממוזג מלווה בדרישת תשלום. "אני צריך כסף לסרט", "אנחנו נוסעים לכינרת, צריך לדלק", "אין מה לאכול בבית (למרות שהמקרר מלא)".

נתון לא רשמי: מדד ה"בא לי" עולה ב-400% בימי יולי-אוגוסט, בעוד מדד הסבלנות ההורית יורד לאזור האפס.

מדריך קצר להורים: איך מנווטים את הטירוף הפיננסי?

כדי שלא תמצאו את עצמכם בספטמבר עם חור בכיס ונוער שמבקש "רק עוד מאה שקל", הנה שני כללי ברזל: