שר החוץ של סלובניה ליוסי דגן: "יש לנו מטרה משותפת"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן קיים פגישה רשמית עם שר החוץ של סלובניה טוֹנֶה קַייזֶר (Tone Kajzer) בבירת סלובניה לובליאנה.

הפגישה התקיימה לבקשתו של ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה, בהמשך לפגישה שקיים עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, בפגישה בין ראש מועצת שומרון לשר החוץ הסלובני, דנו השניים במצב האזורי, ובחשיבות הביטחונית, ההיסטורית והלאומית של יהודה ושומרון למדינת ישראל ולעם היהודי. במהלך הפגישה אמר סגן שר החוץ של סלובניה טוֹנֶה קַייזֶר: "תודה לך על הביקור הזה. אני באמת שמח לבנות על הפלטפורמה הזו כדי לעבוד יחד וליצור אנרגיה חיובית. סלובניה הולכת בנתיב של דיאלוג, שזה דבר חשוב מאוד. חזרנו לנתיב הזה שבו אנו פותחים בדיאלוג, כדי לקיים חילופי דברים כנים וישרים, ולראות היכן אנו יכולים לתרום, זוהי המטרה המשותפת שלנו". מצדו, הודה דגן למארחו על קבלת הפנים החמה וציין: "תודה רבה לך על הפגישה הנפלאה הזו. זה כבוד עבורי להיות כאן איתך, ותודה על כל מה שאתם עושים. אנו מעריכים זאת מאוד. אנחנו כאן כדי לעבוד ביחד".

דגן וקייזר בלובליאנה - מועצה אזורית שומרון דגן וקייזר בלובליאנה | צילום: מועצה אזורית שומרון 10 10 0:00 / 0:33

הפגישה התקיימה לאחר פגישתו של דגן עם ראש ממשלת סלובניה הנכנס, יאנז יאנשה, אשר הוביל לאחרונה שורת החלטות דרמטיות ובהן ביטול החרם על יבוא סחורות מיהודה ושומרון, ביטול אמברגו הנשק על ישראל והחלטות נוספות לחיזוק היחסים בין המדינות.

ראש מועצת שומרון הוזמן לפגישה עם יאנשה, פגישה שנערכה ימים ספורים לאחר כניסתו של יאנשה לתפקיד ונחשבת לאחת הפגישות המדיניות הראשונות שקיים כראש ממשלה. ומייד לאחר קבלת ההחלטה של ראש הממשלה הסלובני לבטל את שורת הסנקציות שאיזר קודמו כלפי ישראל ויהודה ושומרון. דגן ויאנשה מקיימים קשר רציף בשנים האחרונות, ולאחר הבחירות האחרונות בסלובניה נפגשו השניים בלובליאנה עוד בטרם הרכבת הממשלה החדשה. במהלך השנים קיימו פגישות וסיורים משותפים בשומרון ובסלובניה.

בשנים האחרונות נחשבה סלובניה לאחת המדינות הביקורתיות ביותר כלפי ישראל באירופה. הממשלה הקודמת הכירה במדינה פלסטינית, קידמה צעדים נגד מוצרים מיהודה ושומרון והטילה מגבלות שונות על היחסים עם ישראל. עם כניסתו של יאנשה לתפקיד מסתמן שינוי משמעותי במדיניות החוץ של המדינה כלפי ישראל וכלפי ההתיישבות ביהודה ושומרון.

בפגישה הודה יוסי דגן לראש הממשלה הנכנס ואמר: "תודה רבה, על הפגישה החשובה. עליך לדעת שכל עם ישראל מעריך אותך, ובעיקר החלוצים הבונים את יהודה ושומרון. אנחנו עומדים יחד, אנחנו מרגישים את הלב שלך ואנחנו חולקים את אותם הערכים, יש לנו אותה משימה, ואנחנו יחד כדי להגשים אותה. ברכות מכל האנשים ביהודה ושומרון, מכל האנשים בישראל, אנחנו מקווים להצלחתך, ואנחנו נעשה זאת יחד".

ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה השיב לדגן ואמר: "תודה רבה לך. שאלוהים יברך את תושבי יהודה ושומרון. מי ייתן ותאריך ימים החברות בין ישראל לסלובניה".