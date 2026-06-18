לילה של הרס בהתיישבות: 4 בתים הוחרבו בשומרון, בנימין וגוש עציון

שוב לילה של פינויים ביו"ש. מאות שוטרי מג"ב ואנשי המנהל האזרחי פשטו הלילה (חמישי) על שורת גבעות וחוות ביהודה ושומרון, החריבו את בתיהן של 4 משפחות, השחיתו ציוד והחרימו בעלי חיים.

בגבעת 'תל תלפיות' בבנימין הסמוכה לגוש שילה פשטו סמוך לשעה 2:30 בלילה כ-150 שוטרי מג"ב, והחריבו את בתיהן של שלושת משפחות הגבעה. אחת המשפחות זכתה לחבוק בת נוספת אך לפני יומיים, וכעת לאחר ששוחררה מבית החולים מצאה את עצמה ללא בית. בנוסף להרס, החרימו הכוחות סוס של אחד התושבים וניסו להחרים את עדר הצאן. תושבים בגבעה מספרים כי ההרס היה אלים, ברוטאלי ומהיר וכלל השחתה של ציוד אישי רב. בהוראת קצין המנהל האזרחי החריב הדחפור שהובא למקום שניים מהבתים על כלל תכולתן, כשבין ההריסות הושמדו לול התינוקות, מזרנים, שמיכות ורהיטים נוספים.

ילדי תל תלפיות על הריסות הבית ( ללא )

כלים הנדסיים מפנים את הגבעה - ללא כלים הנדסיים מפנים את הגבעה | צילום: ללא 10 10 0:00 / 0:22

בחוות כוכב יהודה שממוקמת בין הישובים תקוע ואפרת בגוש עציון, פשטו למעלה מ-100 שוטרים נוספים, השליכו רימוני הלם לעבר תושבים והחריבו את ביתה של המשפחה שמתגוררת במקום ומבנה המגורים של גרעין הבחורים.

בתוך כך, בחוות שאגת יהודה בצפון השומרון פשטו עשרות שוטרים אחרים וביצעו הרס מוחלט בחווה. במקביל לשלושת הפינויים הללו החריבו כוחות אחרים נקודת התיישבות נוספת בסמוך לישוב אש קודש בבנימין.

בחודש מאי האחרון שבר מספר הפינויים בהתיישבות שיא חדש, כשבמהלכו נרשמו לא פחות מ57 אירועי הרס - ממוצע של כמעט שניים ליום כולל שבתות.