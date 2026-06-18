שידור חי: דיון בבג״ץ נגד מבקר המדינה מיכאל ראבילו

בג״ץ דן היום (חמישי) בעתירות שהוגשו נגד הליך הבחירות של מבקר המדינה, מיכאל ראבילו.

הרכב השופטים הוא המשנה לנשיא נעם סולברג, השופטת גילה כנפי-שטייניץ והשופטת רות רונן.

במרכז הטענה של העתירות, עומד עצם ההצבעה השנייה בכנסת בה נפגע עקרון החשאיות על ידי חברי הקואליציה. אולם יעלה גם הנושא של ניגוד העניינים של ראבילו עם נתניהו. העותרים הם התנועה לאיכות השלטון, סיעת כחול לבן, ח"כ קארין אלהרר וסיעת יש עתיד, הישראלים ואחים לנשק, לשכת עורכי הדין וחברת הכנסת נעמה לזימי (העבודה).

אל עמדת העותרים הצטרף בימים האחרונים כמשיב לעתירה שופט העליון בדימוס, יוסף אלרון, שהתמודד מול ראבילו לתפקיד ולא נבחר. הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו הגישו מענה לעתירות לבג"ץ. לפי תגובתם, שהוגשה בידי עורך הדין אילן בומבך, יש לדחות את העתירות. גם הייעוץ המשפטי של הכנסת מבקש לדחות את העתירות.

ראבילו עצמו טען כי אין לפסול את המינוי שלו והתחייב לשרת את כל הציבור בצורה שווה.