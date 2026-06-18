איזנקוט מפתיע: "הוא פוליטיקאי מיומן ואיש מתוחכם"

גדי איזנקוט, ראש מפלגת ישר! התייחס בשיחות סגורות לעתידו הפוליטי ולשאלה מדוע הוא לא חובר לנפתלי בנט או לאביגדור ליברמן.

על פי הדיווח ב'ישראל היום', איזנקוט הבהיר כי הסקרים אינם מראים שחיבור ביניהם מוביל להכרעה, וכי הדרך לנצח את נתניהו עוברת דרך הפריפריה ולא דרך הרצליה.

עוד אמר איזנקוט: "אביגדור ליברמן שאני מעריך ומוקיר רואה את עצמו מועמד לראשות ממשלה, בנט רואה עצמו מועמד לראשות ממשלה ואני רואה עצמי מועמד לראשות ממשלה. יש לנו מטרה משותפת לנצח את הממשלה הנוכחית. אנחנו 120 יום לפני הבחירות.

ידוע שנתניהו רק 47 יום לפני הבחירות מסדר את הקואליציה ואיתה הוא יוצר מומנטום. אין שום ראש בראש עם בנט. דיברנו אתמול, התכתבנו היום. אנחנו מדברים. רואים מטרה משותפת.

אני ידעתי לקבל החלטות לטובת הצבא וטובת המדינה ומה שמנחה אותי זה איך מנצחים. מה שאת אמרת זה בניגוד לסקרים", אומר איזנקוט ומבהיר "הסקרים לא מראים שחיבור מביא לניצחון".

עוד התייחס איזנקוט לראש הממשלה נתניהו ואמר: "גדל פה דור שמבחינתם זה כמו צפון קוריאה שרואים את נתניהו והוא השם היחידי המוכר ואז הם אומרים 'נתניהו הכרחי, מי יכול להיות במקום'?

תראו נתניהו אדם מתוחכם מאוד, הוא בחר אותי לתפקיד הרמטכ"ל ויש לי עשרות אלפי שעות נתניהו, הוא פוליטיקאי מיומן ופועל כדי להשיג את המטרה ולא רואה ימינה שמאלה, ולכן צריך לנצח אותו. הדרך לנצח אותו זה לא להסתובב בהרצליה ששם אני גר או בנווה מונסון אלא להסתובב בפריפריה, אני מקדיש המון זמן כי אני יודע מה אני מביא".