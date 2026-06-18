שלמה פילבר: אני יודע בוודאות שזה מה שנתניהו יעשה

האנליסט והיועץ האסטרטגי שלמה פילבר התייחס בערוץ 14 למבחן הגדול ביותר הניצב בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו ומדינת ישראל, בעקבות החתימה על מזכר ההבנות החדש בין ארצות הברית לאיראן, ואומר כי הוא בטוח שנתניהו יעדיף עימות עם טראמפ על פני יציאה מלבנון.
פילבר ניתח את הצעדים הבאים של הממשלה והעריך כי ישראל לא תתקפל בפני הלחץ האמריקני בזירה הצפונית. "אני יודע כמעט בוודאות שישראל לא תסכים לסגת בלבנון", קבע פילבר בשידור.
לדבריו, הדרג המדיני נחוש לשמור על ההישגים הביטחוניים בצפון, גם אם הדבר יוביל למתיחות מול הממשל בוושינגטון: "היא תתעקש על זה מול ארה"ב, גם אם זה אומר שניכנס לעימות".
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האם בשביל המריחות האלו בחרנו בימין שיביא ביטחון וריבונות? נתניהו הבטיח לנו עוצמה אבל בפועל הוא מפקיר אותנו לגחמות של ארה"ב ומחליש את המדינה. אנחנו צריכים מנהיגות ציונית אמיתית ששומרת על ביטחון ישראל ומשרתת בצבא.
כיצד הגענו למצב שבו גורלנו נקבע הרחק מכאן ללא השפעתנו? התלות המוחלטת בטראמפ פוגעת בביטחון שלנו ומותירה אותנו חסרי אונים מול האיומים האסטרטגיים. זה פשוט עצוב ומפחיד לראות את קריסת הממלכתיות.
שלמה פילבר, הכאב של משפחות הלוחמים שרואות איך הישגי בניהן נזרקים לפח בשביל שקט מדומה דורש מאיתנו לצאת לרחובות ולדרוש שינוי מיידי בהנהגת המדינה.