שלמה פילבר: אני יודע בוודאות שזה מה שנתניהו יעשה

האנליסט והיועץ האסטרטגי שלמה פילבר התייחס בערוץ 14 למבחן הגדול ביותר הניצב בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו ומדינת ישראל, בעקבות החתימה על מזכר ההבנות החדש בין ארצות הברית לאיראן, ואומר כי הוא בטוח שנתניהו יעדיף עימות עם טראמפ על פני יציאה מלבנון.

פילבר ניתח את הצעדים הבאים של הממשלה והעריך כי ישראל לא תתקפל בפני הלחץ האמריקני בזירה הצפונית. "אני יודע כמעט בוודאות שישראל לא תסכים לסגת בלבנון", קבע פילבר בשידור.

לדבריו, הדרג המדיני נחוש לשמור על ההישגים הביטחוניים בצפון, גם אם הדבר יוביל למתיחות מול הממשל בוושינגטון: "היא תתעקש על זה מול ארה"ב, גם אם זה אומר שניכנס לעימות".