בדרך לעבודה: בני זוג נורו למוות בתוך רכבם בשרון

שני בני זוג נורו הבוקר (חמישי) בקלנסווה בשרון בעת שישבו ברכבם בדרכם לעבודה, כאשר לפי ממצאים ראשוניים ירי בוצע לעברם בתוך העיר והם נפגעו בעודם בתוך הרכב.

כוחות מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותו של הגבר בזירה, לאחר שנמצא ללא סימני חיים עם פצעי ירי בגופו, בעוד האישה נפגעה באורח קשה מאוד - מותה נקבע מאוחר יותר בבית החולים.

ממשטרת ישראל נמסר: שוטרי מחוז מרכז פתחו כעת בחקירת נסיבות אירוע ירי בקלנסווה, במהלכו נורו גבר ואישה בשנות ה־60 לחייהם.

על פי גורמי הרפואה, מותו של הגבר נקבע במקום, האישה פונתה במצב אנוש לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

מבדיקה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך.

שוטרי מרחב שרון ותחנת טייבה, יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי, פועלים בזירה באיסוף ממצאים וראיות, לצד מצוד אחר החשודים במעשה.