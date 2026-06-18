ינון מגל לא הגיע; ערוץ 14 התרסק

ערב שידורים חלש במיוחד נרשם אמש לתוכנית הדגל של ערוץ 14, "הפטריוטים", בהגשת יותם זמרי. התוכנית, שבדרך כלל מניבה נתוני צפייה גבוהים ומאיימת על הערוצים המרכזיים, רשמה נפילה משמעותית והתרסקה מול התחרות העזה בפריים-טיים.

ברצועת הפריים-טיים, "הפטריוטים" הגיעה לנתון של 5.3% רייטינג בלבד (כ-140 אלף צופים). מדובר בהתרסקות מול המתחרים: "האח הגדול" ברשת 13 הובילה את הרצועה עם 11.5% (304 אלף צופים), "רוקדים עם כוכבים" בקשת 12 הצמידה למסך 10.6% מהצופים (286 אלף צופים), ואילו מהדורת חדשות הערב של כאן 11, ששודרה באופן חריג בשעה זו, עקפה גם היא את ערוץ 14 עם 10.9% רייטינג (267 אלף צופים).

מהדורות החדשות: כאן 11 מוביל בפריים, ערוץ 14 שני בחדשות

ברצועת המהדורות המרכזיות, המשחק ממונדיאל 2026 בין פורטוגל לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (שודר בכאן 11) כבש את הטבלה עם 13.0% רייטינג (397 אלף צופים).

בגזרת חברות החדשות המסורתיות, מהדורת חדשות 12 רשמה נתון נמוך מהרגיל של 9.7% (267 אלף צופים). המהדורה המרכזית של ערוץ 14 עקפה את רשת 13 והתייצבה במקום השני עם 6.1% (165 אלף צופים), בעוד מהדורת חדשות 13 סגרה את הטבלה עם 4.2% רייטינג בלבד (102 אלף צופים).