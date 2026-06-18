הבכיר מזהיר: להיערך למלחמה של כמה שבועות עם איראן

מפקד חיל הים לשעבר, אלוף (מיל') אליעזר מרום (צ'ייני), מותח ביקורת חריפה על פרטי הסכם הפסקת האש המתגבש מול לבנון ואיראן ומזהיר מפני השלכותיו לטווח הארוך. בשיחה עם ניסים משעל וענת דוידוב ברדיו 103fm, ניתח מרום את המצב האסטרטגי והתריע כי ישראל ניצבת בפני מציאות ביטחונית מורכבת.

"אנחנו במלחמה ארוכה מול איראן, וישראל צריכה להתכונן אחת לכמה חודשים למבצע או מלחמה באיראן שתיארך מספר ימים או שבועות. אם ההסכם ייחתם, אנחנו צריכים להבין את זה ולהיערך לזה", קבע מרום.

בהתייחסו למעורבות האמריקנית, תקף הקצין הבכיר לשעבר את ההסכמות עם טהרן: "הנשיא טראמפ, במה שהוא חתם הלילה, מאשר את כיבושה של לבנון בידי איראן. אתם מבינים את זה? הוא חותם עכשיו עם האיראנים הסכם על לבנון. נשיא לבנון צריך להיעלב מהדבר הזה, כל המנהיגים במזרח התיכון שמקשיבים לדבר הזה: א-סיסי, ארדואן ובן סלמאן, צריכים להבין שזה הסכם רע".

"הכוורת סביב ראש הממשלה לא קיימת"

מרום מתח ביקורת גם על תהליך קבלת ההחלטות בצמרת המדינית בישראל ועל הרכב המשלחת לשיחות הדיפלומטיות: "הכוורת סביב ראש הממשלה לא קיימת. בן אדם אחד מקבל החלטות ופה אפילו רון דרמר שמבין באמריקה ועשה דברים טובים עם הממשל הזה, הוא פשוט עזב והלך. צריך לקרוא לו למילואים. לא יכול להיות שאנחנו מגיעים לשיחות בוושינגטון עם שני תתי אלופים".

לדבריו, ישראל הייתה צריכה לפעול במהירות ובאופן ישיר מול ביירות כדי למנוע את דריסת הרגל האיראנית: "צה"ל המליץ לעשות את זה לפני כן – בואו נתקדם מהר להסכם לבנון, ובדרך נטרפד את זה שאיראן תיקח חסות על לבנון. הדבר היחידי שניתן לעשות מדינית כרגע הוא לסגור עם הלבנונים, ולומר שברגע שצבא לבנון יהיה מספיק חזק, ניתן לו את דרום לבנון בחזרה. הדבר הזה מקובל על הנשיא עאון, וצריך להתקדם בציר הזה".

כשנשאל מה יקרה אם איראן תגיב בטילים על פעולות צה"ל בלבנון, השיב מרום: "שיהיו טילים, בבקשה. לנו ההסכם הזה רע בכל מצב, אם הם רוצים לחזור ללחימה? לא נעים לי להגיד את זה, אבל מבחינת ישראל זאת אלטרנטיבה עדיפה".