העיתונאי שעזב את ערוץ 14 חזר לערוץ

שינויים ומינויים חדשים בצמרת חברת החדשות של ערוץ 14: העיתונאי שריה הרוש מונה לתפקיד הכתב המדיני של הערוץ. הרוש יחליף בתפקידו את תמיר מורג, אשר כיהן ככתב המדיני ויהיה מעתה פרשן מדיני בערוץ.

הרוש החל את דרכו העיתונאית עוד בגלגולו הקודם של הערוץ כשנקרא ערוץ 20, אז שימש ככתב התיישבות ביהודה ושומרון וערך רצועות אקטואליה מרכזיות. בהמשך דרכו עבר לערוץ 13, שם שימש כעורך בתוכנית "הכל כלול". לפני כשמונה חודשים חזר לערוץ 14, ובמהלך תקופה זו סיקר את תחום הפלילים והמשטרה של חברת החדשות, עד למינויו הנוכחי לתפקיד הכתב המדיני.