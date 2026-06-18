אברי גלעד בגילוי לב: "טעיתי כשסמכתי עליו"

רגע של כנות יוצאת דופן נרשם על מסך הטלוויזיה, כאשר המגיש הוותיק אברי גלעד הודה בטעותו בשידור חי ולא ניסה להתחמק או להטיל את האשמה על אחרים, כפי שמקובל לעיתים קרובות במגרש הפוליטי והתקשורתי.

במהלך שיחה באולפן עם המגיש שלצידו, יאיר שרקי, שיתף גלעד בתחושות המורכבות המלוות אותו לאחרונה בעקבות המציאות הפוליטית. גלעד סיפר כי בעבר נטה להאמין ולקוות לטוב, אך המציאות טפחה על פניו. בשלב זה, שרקי ביקש לחדד את דבריו ושאל אותו ישירות למי כוונתו: "בו זה בביבי או בטראמפ?".

גלעד לא התחמק, השיב כי כוונתו הראשונית הייתה לדונלד טראמפ, אך מיד לאחר מכן הוסיף בגילוי לב: "ולפעמים אפילו לרגעים בביבי, כן". המגיש הסביר כי מה שעשה זה פשוט "להלביש את ה-wishful thinking שלי, את המחשבות התקוותיות שלי, על המציאות".

שרקי, שהקשיב לדברים, החליט לאתגר את שותפו להגשה והציע לו בציניות את דרך הפעולה הנפוצה ביותר בציבוריות הישראלית: "יכולת עכשיו לעשות עוד משהו שאנשים עושים – להגיד שהאחרים טעו".

גלעד פרץ בצחוק ואמר באופן חד-משמעי: "אני טעיתי". שרקי מיהר לחתום את הרגע המשעשע והחריג בנוף הטלוויזיוני וסיכם בחיוך: "התנצלותך כאן תתקבל".