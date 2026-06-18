שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית - משפטית

מובילת המחאה, פרופסור שקמה ברסלר, תוקפת בחריפות את החלטת הכנסת להעניק חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי. בציוץ שפרסמה בעקבות ההצבעה, מתחה ברסלר ביקורת נוקבת על התנהלות המשכן ועל מתן ההגנה לחברת הכנסת מהליכוד.

"דווקא היום כשהכנסת הופכת עצמה עיר מקלט לעבריינים שפוגעים בבטחון המדינה חשוב לי להגיד", כתבה ברסלר בחשבון ה-X שלה (לשעבר טוויטר). היא חתמה את דבריה במסר אופטימי לגבי העתיד: "צריך. יכול. ויהיה כאן הרבה יותר טוב".

ההחלטה להעניק לגוטליב חסינות בוועדת הכנסת הגיעה במקביל להתפתחות דרמטית בזירה המשפטית, שם המצב נראה אחרת. בית המשפט המחוזי בלוד דחה באופן חלקי את טענת החסינות של חברת הכנסת גוטליב, וקבע כי לא תעמוד לה חסינות מלאה במסגרת תביעת הדיבה ולשון הרע האזרחית שהגישה נגדה ברסלר.

על פי החלטת השופט רמי חיימוביץ', חסינותה של חברת הכנסת גוטליב תעמוד לה בכל הנוגע להבעת דעה, ביקורת פוליטית או התבטאויות הקשורות לליבת תפקידה הפרלמנטרי. עם זאת, נקבע כי החסינות אינה מוחלטת ואינה מעניקה הגנה מפני פרסומים עובדתיים מסוימים, ובפרט בנוגע לחשיפת זהותו של איש שירותי הביטחון (בן זוגה של ברסלר).

בשל כך, השופט סירב לסלק את התביעה על הסף, ומשמעות הדבר היא כי למרות החסינות הפלילית שהוענקה לה בכנסת, ההליך המשפטי האזרחי והתביעה הכספית בין השתיים יימשכו כסדרם.