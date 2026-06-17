דיווח: זו המפלגה בה בני גנץ יתמודד

יו"ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ, ונציב כבאות והצלה לשעבר, תא"ל (במיל') דדי שמחי, צפויים להכריז בימים הקרובים על מהלך של ריצה משותפת. כך פורסם הערב (רביעי) לראשונה במהדורת החדשות של כאן 11.

על פי הדיווח, ההצהרה הרשמית על איחוד הכוחות עשויה להתקיים כבר מחר, אולם השניים ממתינים בשלב זה לתשובות והתפתחויות מצד גורמים פוליטיים נוספים שנמצאים על הפרק, לפני שימסדו את ההסכם באופן סופי.

בתגובה לפרסום הדברים בכלי התקשורת, נמסר מטעמו של דדי שמחי: "אני עובד בלי חרמות ובלי פסילות, אבל אין עדיין על מה להכריז".

ממפלגת "כחול לבן" נמסר: "גנץ משוחח עם כולם. הגיע הזמן לשים קץ לחרמות".