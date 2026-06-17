טירוף במונדיאל: בלינגהאם הפך, 2:3 מטורף לאנגליה על קרואטיה

פתיחה סוערת בשלב הנוקאאוט: נגיעת יד ברחבה סידרה לנבחרת שלושת האריות פנדל מהיר. הקפטן האנגלי דייק מהנקודה הלבנה והעלה את האנגלים ליתרון בזק. הקרואטים המומים

קרב הענקים בין אנגליה לקרואטיה נפתח בקצב מסחרר. שתי הנבחרות בקושי הספיקו להיכנס לקצב המשחק, וכבר בדקה ה-11 הגיע האירוע שטורף את הקלפים ומשנה לחלוטין את תוכניות העבודה של שני המאמנים.

התקפה אנגלית מהירה באגף הסתיימה בכדור רוחב מסוכן לתוך הרחבה, שנבלם בידו של שחקן הגנה קרואטי. השופט, שהיה קרוב מאוד לאירוע, לא היסס, שרק מיד והצביע על נקודת ה-11 למרות מחאות שחקני קרואטיה.

מי שלקח את האחריות הוא כמובן הקפטן הארי קיין. בדקה ה-12 החלוץ ניגש אל הבעיטה בקור רוח, הכניע את השוער ושלח את אלפי האוהדים האנגלים ביציעים לחגוג יתרון מוקדם ומוצדק. קרואטיה תצטרך לרדוף.

היתרון האנגלי החזיק מעמד עד הדקה ה-37. הקרואטים לא נשברו מהשער המוקדם, יצאו קדימה ובאו על שכרם במהירות עם שער שוויון שפותח את המשחק לחלוטין.

אלא שהשמחה של קרואטיה החזיקה מעמד ארבע דקות בלבד. בדקה ה-40, בתוך הטירוף של סיום המחצית, קיין שוב הראה למה הוא אחד החלוצים הגדולים בהיסטוריה. הוא השתלט על המצב, השלים צמד ענק, קבע 1:2

האנגלים כבר היו בטוחים שהם יורדים לחדרי ההלבשה ביתרון, אבל לקרואטים היו תוכניות אחרות. עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, בדקה ה-45+6, מוסא מצא את הרשת, קבע 2:2 מדהים ושלח את שתי הנבחרות לחצי שני שבו הכל פתוח לרווחה

הקצב המטורף מהמחצית הראשונה נמשך בדיוק מאותה נקודה. שתי דקות בלבד בתוך המחצית השנייה, בדקה ה-47, אנגליה שוב עולה ליתרון וקובעת 2:3 על קרואטיה.

הפעם היה זה כוכבה של ריאל מדריד, ג'וד בלינגהאם, שקיבל את הכדור במצב נהדר, לא התבלבל מול השוער הקרואטי ושלח כדור מדויק פנימה.