הקוראת בקלפי: כדי להישאר רלוונטית, ש"ס חייבת לדאוג ליום שאחרי

הקוראת בקלפי מנתחת את ש"ס. כשמסתכלים על מערכת הבחירות, קל לחשוב שש"ס כמעט נעלמה. אין קמפיין בולט, אין סיסמאות שמציפות את הרשתות, ואין ניסיון לייצר כותרות יומיומיות. אבל דווקא כאן טמון אחד מסודות הכוח של המפלגה.

ש"ס היא אחת המפלגות עם בסיס המצביעים היציב ביותר בישראל. חלק גדול מהמצביעים שלה אינם מקבלים את ההחלטה בימים שלפני הבחירות, אלא שנים קודם לכן. עבור רבים מהם, ההצבעה היא חלק מזהות משפחתית, קהילתית ודתית. הרבנים, מוסדות החינוך, בתי הכנסת והקהילות עושים עבודה ששום קמפיין דיגיטלי לא יכול להחליף.

זו גם הסיבה שש"ס אינה מנהלת קמפיין כפי שמנהלות מפלגות אחרות. היא פחות עסוקה בשכנוע ויותר בשימור. המטרה המרכזית היא להבטיח שהבוחרים המסורתיים והחרדים אכן יגיעו לקלפי.

האם ש"ס תצליח להישאר רלוונטית גם בעוד עשור?

אבל דווקא משום שהבסיס שלה כל כך נאמן, האתגר האמיתי של ש"ס נמצא במקום אחר.

הדור הצעיר של הציבור החרדי-ספרדי שונה מהדור שהקים את המפלגה. יותר צעירים יוצאים לעבוד, לומדים מקצועות חדשים, נחשפים לרשתות החברתיות ומפתחים סדר יום רחב יותר, הכולל גם דיור, יוקר מחיה, תעסוקה ואיכות חיים. במקביל, גם הציבור המסורתי, שהיה במשך שנים מאגר הקולות הטבעי של ש"ס, הופך מגוון יותר מבחינה פוליטית.

לכן השאלה איננה אם ש"ס תעבור את אחוז החסימה או תשמור על כוחה בבחירות הקרובות. השאלה היא האם היא תצליח להישאר רלוונטית גם בעוד עשור.

אם תרצה לצמוח, ש"ס תצטרך לדבר יותר אל הדור הבא, לחזק מחדש את הדגל החברתי שאפיין אותה במשך שנים ולהציע חזון שמחבר בין הזהות החרדית והמסורתית לבין האתגרים הכלכליים והחברתיים של ישראל 2025.

בסופו של דבר, הכוח של ש"ס מעולם לא נבע מקמפיין מוצלח. הוא נבע מתחושת שייכות. האתגר הגדול שלה הוא לוודא שגם הדור הבא ירגיש את אותה שייכות.