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רונאלדו השווה שיא של מסי

חזרו אחרי 50 שנה למונדיאל: ר.ד. קונגו עצרה את רונאלדו

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הופיעה במונדיאל 74' כשעוד קראו לה זאיר. הערב היא עצרה את פורטוגל עם 1:1. שער פורטוגלי של נבש נענה בשוויון של ויסה בתוספת הזמן של המחצית

21:51
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רונאלדו בנבחרת פורטוגל
רונאלדו בנבחרת פורטוגל | צילום: sbonsi / Shutterstock

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לא הופיעה במונדיאל יותר מ-50 שנה. היא עשתה זאת בפעם האחרונה במונדיאל 74' במערב גרמניה כשעוד קראו לה זאיר.

הערב הסימבאס התכולים מאפריקה, הצליחו לעצור את פורטוגל של רונאלדו על 1:1. שער פורטוגלי של נבש נענה בשוויון של ויסה בתוספת הזמן של המחצית.

רונאלדו השווה את השיא של מסי עם הופעות בששה מונדיאלים שונים, אך נותר עם 8 שערים והוא מתרחק מאמבפה ומסי שכבשו אתמול. מצד שני, שער של רונלאדו במשחקים הקרובים (יש לו לפחות עוד שניים) יקבע שיא של הבקעה בששה מונדיאלים שונים - שיא שמסי לא יוכל לשבור (לא הבקיע ב-2010), ולאמבפה יקח עוד 12 שנה לפחות כדי לשבור.

המשחק הבא בבית י"א קולומביה תפגוש את אוזבקיסטן בשעה 05:00 לפנות בוקר.

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