החרדים זועמים על חדשות 12 ומאיימים בחרם על קוקה קולה.

המתיחות בין המגזר החרדי לחברה הכללית, סביב סוגיית הפטור מגיוס ומעצרם של עריקים. מגיעה לשיא. לצד מחאות חסרות תקדים כמו חסימת הכביש הבוקר שפונתה באלימות של המשטרה וההפגנה חסרת התקדים של האדמו"ר מגור שהגיע על אלפי חסידיו לכלא 10.

אך כעת עובר המאבק מהכבישים והבית של סולברג לחרם צרכנים. היעד התורן של הזעם החרדי הוא איש העסקים דודי ורטהיים. ורטהיים הוא בעל השליטה בערוץ 12, שלטענת גורמים חרדים מוביל קו של "הסתה פראית ומאורגנת" נגד הציבור החרדי, במטרה להכשיר את הקרקע להתנכלות כלפיהם.

במקביל לערוץ 12, ורטהיים הוא גם בעלי "החברה המרכזית למשקאות", השולטת במותגים המובילים והנצרכים ביותר בכל בית (ובוודאי במגזר החרדי בו צריכת השתייה המתוקה גבוהה): קוקה קולה, מחלבת טרה, פריגת, נביעות, וכן מותגי הבירה קרלסברג וטובורג.

בימים האחרונים, כך מדווח האתר החרדי "בבלי", תופסת תאוצה קריאה מהשטח לחרם צרכני נרחב על מוצרי החברות הללו. "לא ייתכן שמצד אחד יסיתו נגד הציבור שלנו, ומצד שני ייהנו מהכסף שלו", מסבירים גורמים המעורבים ביוזמה.

הרווחים וההפסדים יעברו לטלוויזיה?

הרציונל שעומד מאחורי החרם המתגבש הוא להפעיל לחץ כלכלי כבד ובלתי מתפשר, ולהסיט את האש ישירות אל "הכיס" של מי שעומד, לטענתם, מאחורי מכונת ההסתה.

האסטרטגיה של מובילי המחאה פשוטה אך בעלת פוטנציאל כלכלי משמעותי: מכה פיננסית ממוקדת שתאלץ את ורטהיים להבין שהקו המערכתי של ערוץ 12 אינו משתלם. המארגנים מקווים שאם הנהלת הערוץ אינה קשובה לביקורת ציבורית ולזעקות המוסר, היא עשויה להיות קשובה הרבה יותר לדו"חות הרווח וההפסד של חברות המזון והמשקאות.

תקדימי העבר: כשהציבור החרדי סוגר את הארנק

כוח הקנייה החרדי כבר הוכיח בעבר שהוא מסוגל להכניע אימפריות כלכליות. שני מקרי עבר בולטים מראים מה קורה כשמנגנון החרם המגזרי פועל בנחישות:

בסוף 2006 רכש דודי ויסמן (קבוצת אלון-רבוע כחול) את רשת am:pm (שגלגלה אז כ-150 מיליון ש"ח). ויסמן הוציא מהסניפים בשר לא-כשר אך סירב לסגור אותם בשבת. הפיצוץ הגיע עם פתיחת סניף בשינקין ליד ישיבת בעלז; ויסמן סירב לבקשת רב העיר, הרב ישראל מאיר לאו, לסגור את כלל הרשת בשבת.

במרץ 2008 הכריזה ועדת הרבנים על חרם גורף ביומונים, שפגע ישירות ברשת המגזרית "שפע שוק" (כ-45 סניפים). הציבור נטש, הרשת ספגה אובדן הכנסות של מאות מיליוני שקלים ונמחקה. האירוניה: דווקא am:pm המשיכה לשגשג והגיעה ב-2011 למחזור של כ-425 מיליון ש"ח, אך הזרוע החרדית של ויסמן חוסלה.

התקפלות "אל על" (2006–2007): בשלהי נובמבר 2006, בעקבות שביתה בנתב"ג, חיללה אל על שבת כדי לחלץ נוסעים שנתקעו בחו"ל. הצעד נתפס כהפרת הסטטוס-קוו, והתגובה הייתה חרם צרכני מיידי והקפאת עבודה מצד סוכנויות הנסיעות החרדיות. עבור אל על, שהמגזר מהווה כ-20% מנוסעיה, הלחץ העסקי היה כבד מנשוא. בינואר 2007, לאחר חודש של סכסוך, החברה נכנעה וחתמה על הסכם פשרה: הימנעות מוחלטת מטיסות בשבת וחג, מינוי רב מיוחד לבחינת מקרים חריגים, וסעיף קנס חסר תקדים – תשלום דמי ביטול לכל נוסע חרדי שידרוש זאת אם החברה תטוס בשבת.

ההחלטה להעביר את המערכה על דעת הקהל ל"שלב הכיס" מצביעה על הסלמה במאבק החרדי. במקביל לאיומי החרם, הפלגים הקיצוניים שוקלים לשנות גם את טקטיקת חסימות הכבישים בשל האלימות המשטרתית, ולעבור ל"חסימות פתע" קצרות במספר מוקדים בנתיבי איילון שישתקו את התנועה בתל אביב וימנעו מגע עם השוטרים.