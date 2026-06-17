כניעה מוחלטת: פרטי ההסכם עם איראן נחשפים רשמית

פרטי ההסכם עם איראן נחשפים באופן סופי ורשמי, ועל פי כל הסימנים, מדובר בהסכם גרוע אפילו ממה שחששו בישראל בתרחיש הגרוע מכל.

על פי פרטי ההסכם אשר נחשפים כעת, אלו הם הסעיפים המרכזיים של העסקה, וכמעט כולם רעים לישראל יותר משניתן היה לדמיין:

הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן קובע הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות, כולל לבנון, תוך התחייבות ל'כבוד הדדי ואי-התערבות בענייני פנים'.

במסגרת ההסכם, ארה"ב תסיר את המצור הימי והמגבלות על איראן בתוך 30 יום ותרחיק את כוחותיה מהאזור לאחר חתימת ההסכם הסופי, בעוד איראן תבטיח חופש שיט ותנועה מסחרית בטוחה במפרץ ובמצר הורמוז.

בנוסף, ארה"ב ושותפותיה יגבשו תוכנית שיקום ופיתוח כלכלי לאיראן בשווי של לפחות 300 מיליארד דולר ויוסרו כל הסנקציות הבינלאומיות והאמריקאיות נגדה.

בתחום הגרעין, איראן מצהירה שלא תפתח נשק גרעיני ומסכימה לדילול החומר המועשר שברשותה תחת פיקוח סבא"א, כאשר שני הצדדים מתחייבים לשמור על הסטטוס קוו הנוכחי ולהגיע להסכם סופי ומקיף בתוך 60 יום.

על פי כלל הסעיפים המוצגים כעת, ניתן לומר דבר אחד באופן מובהק, טראמפ לא עמד במילתו כמעט באף סעיף, כאשר אפילו בנושא האורניום המועשר, אותו הבטיח להוציא מאיראן 'ידולל במקום' תחת פיקוח סבא"א, דבר שישאיר את איראן עם מאגרים משמעותיים של החומר הרדיוקטיבי, שבאותה מידה בה ידולל, יוכל גם להיות מועשר מחדש.

בנוסף, באופן תמוהה, המסמך מעגן את סמכותה של איראן לשלוט, יחד עם עומאן, בהסדרי התנועה של מצרי הורמוז, דבר שהיה עד לפני ימים ושבועות, סימן לתבוסה נחרצת.

מדובר בהתקפלות מוחלטת של הנשיא האמריקאי, שנכנס למערכה עם דרישות אסטרטגיות גרנדיזיות שכללו 'כניעה מוחלטת' ואת הפלת המשטר וקריאה לאזרחים האיראנים להתכונן לרגע בו יוכלו לתפוס את השלטון בעצמם, רגע שבזכות הבית הלבן, מעולם לא הגיע.

הטקסט המלא של מסמך ההסכמות, מתורגם לעברית:

הסכם הבנות: ארצות הברית של אמריקה ורפובליקת איראן האסלאמית הסכימו במשותף ובכוונה טובה על הדברים הבאים:

1. עם חתימת מזכר ההבנות זה (MOU), ארצות הברית ואיראן, יחד עם בעלות בריתן במלחמה הנוכחית, מכריזות על הפסקת פעולות צבאיות מיידית וקבועה בכל החזיתות, כולל לבנון. הן מתחייבות שלא ליזום מלחמה או פעולה צבאית נוספת זו נגד זו, להימנע מאיומים או שימוש בכוח, ולוודא את שלמות השטח וריבונותה של לבנון. ההסכם הסופי יאשר את סיום המלחמה הקבוע בכל החזיתות, כולל לבנון, וכן את הוראות הסעיף הזה.

2. ארצות הברית ואיראן מתחייבות לכבד זו את ריבונותה ושלמות שטרה של זו, ולהימנע מהתערבות בענייניה הפנימיים של זו.

3. ארצות הברית ואיראן מתחייבות לנהל משא ומתן ולהגיע להסכם סופי בתוך מקסימום 60 יום, עם אפשרות להארכה בהסכמה הדדית.

4. מייד עם חתימת ה-MOU זה, ארצות הברית תחל בהסרת המצור הימי שלה וכל ההגבלות האחרות שהוטלו על איראן, ותשלים את התהליך בתוך 30 יום. בתקופה זו, התנועה הימית תושחזר בהדרגה על ידי איראן לרמות הקודמות למלחמה. בנוסף, ארצות הברית מתחייבת להרחיק את כוחותיה מסביבת איראן בתוך 30 יום לאחר חתימת ההסכם הסופי.

5. עם חתימת ה-MOU זה, איראן תעשה מאמצים כמיטב יכולתה להבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים, ללא תשלום, לתקופה של 60 יום בלבד, בין מפרץ פרס למפרץ עומאן. השילוח הימי המסחרי יחודש מיידית, ולאחר הסרת מכשולים טכניים וצבאיים ופעולות ניקוי מוקשים על ידי איראן, התנועה המלאה תושחזר בתוך 30 יום.

6. איראן תנהל דיאלוג עם הסולטנות של עומאן כדי לקבוע הסדרי שלטון עתידיים ושירותים ימיים במצר הורמוז, בשיתוף עם מדינות המפרץ האחרות ועל פי המשפט הבינלאומי וזכויות הריבונות של מדינות החוף הגובלות במצר.

7. ארצות הברית, יחד עם שותפותיה האזוריות, מתחייבת לפתח תוכנית הסכמה סופית בשווי של לפחות 300 מיליארד דולר לשיקום ולפיתוח כלכלי של איראן. מנגנון היישום יוסכם כחלק מההסכם הסופי בתוך 60 יום. ארצות הברית תעניק את כל הרישיונות, ההקלות וההיתרים הדרושים לעסקאות הפיננסיות הרלוונטיות.

8. ארצות הברית מתחייבת להסיר את כל צורות הסנקציות שהוטלו על איראן, כולל צעדי מועצת הביטחון של האו"ם, החלטות דירקטוריון הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA), וכל הסנקציות החד-צדדיות של ארה"ב, ראשוניות ומשניות, על פי לוח זמנים שיוסכם בהסכם הסופי. שני הצדדים מכירים בחשיבות הקריטית של הקלת סנקציות ומבקשים לטפל בכך מיידית במהלך המשא ומתן.

9. איראן מאשרת מחדש כי לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן מסכימות לפתור את נושא מלאי החומרים המועשרים של איראן באמצעות מנגנון ולוח זמנים שיוסכמו הדדית, כאשר הדרישה המינימלית היא דילול החומר במקום תחת פיקוח ה-IAEA. הצדדים מסכימים גם לדון בהעשרה ובנושאים גרעיניים אחרים הקשורים לצרכים הגרעיניים האזרחיים של איראן במסגרת שתוקם בהסכם הסופי. ההסכם הסופי יאשר את הוראות אלה. שני הצדדים מכירים בחשיבות הקריטית של נושאים גרעיניים אלה ומבקשים לטפל בהם מיידית במשא ומתן.

10. עד לחתימת ההסכם הסופי, ארצות הברית ואיראן מסכימות לשמור על המצב הקיים. איראן תשמור על תוכנית הגרעין הנוכחית שלה, בעוד ארצות הברית לא תטיל סנקציות חדשות או תפרוס כוחות נוספים לאזור.