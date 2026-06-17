"הדתיות האלה" מארחות: תרבות נשית היא זכות או נישה?

האם יוצרת דתייה שבוחרת להופיע בפני נשים בלבד צריכה לשלם על כך מחיר מקצועי? זו הייתה השאלה שעמדה במרכז התוכנית "הדתיות האלה".

באולפן אירחנו את רחלי משקוביץ, מורן שמואלוף, מוריה שיר־אל וריקה רזאל לשיחה על המקום של נשים דתיות בעולם התרבות – בין אמונה, יצירה ומדיניות ציבורית.

דיברנו על הפער שבין הרצון לשמור על אורח חיים דתי לבין האפשרות להתפרנס מיצירה, על השאלה האם המדינה צריכה לתמוך גם בתרבות שפונה לקהל נשי בלבד, ועל התחושה של יוצרות רבות שהן נופלות בין הכיסאות: דתיות מדי עבור המיינסטרים, ולא תמיד זוכות למסגרות התמיכה שקיימות במגזרים אחרים.

עסקנו גם בשאלה האם אירועים לנשים בלבד מצמצמים את המרחב הציבורי – או דווקא מרחיבים אותו ומאפשרים לנשים רבות לצרוך תרבות מבלי לוותר על אמונתן.

זו הייתה שיחה על תקציבים, שוויון הזדמנויות, זהות ובעיקר על השאלה האם במדינת ישראל של 2026 יש מקום אמיתי גם לתרבות נשית־דתית, או שעדיין יש לה דרך ארוכה לעבור.

צפו בפרק המלא וכתבו לנו בתגובות: האם המדינה צריכה לתמוך בתרבות נשית דתית כפי שהיא תומכת ביצירה של אוכלוסיות אחרות?