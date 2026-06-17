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חדשות פוליטי מדיני

הח"כ בהערכה דרמטית: "אחד מהם יצטרף לנתניהו"

חבר הכנסת סמיר בן סעיד, התייחס היום ליום שאחרי הבחירות וטען כי "בנט או איזנקוט - אחד משניהם יקפוץ פנימה עם נתניהו"

20:39
4 תגובות
רה"מ נתניהו
רה"מ נתניהו | צילום: צילום: דובר צה"ל

חבר הכנסת סמיר בן סעיד (מפלגת תע"ל) התראיין בערוץ הכנסת ושם טען כי "בנט או איזנקוט - אחד משניהם יקפוץ פנימה עם נתניהו".

בדבריו הוא טען כי הוא צופה שלאחר הבחירות, נתניהו יצליח לשכנע את אחד מראשי גוש מתנגדיו לחבור לממשלה בראשותו.

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תגובות

4
3
רחלי
לפני 26 דקות

אף מנהיג לא ייכנס לממשלה של ביבי שמפקיר אותנו בצפון כפליטים כבר חודשים רק כדי לא להרגיז את סמוטריץ' ובן גביר.

2
מושחתים הביתה
לפני 26 דקות

אף מנהיג שפוי לא ייכנס לממשלת המחדל של נתניהו שממשיך להפקיר את הביטחון של כולנו בשביל שרידות פוליטית אישית.

1
אבי יהודה
לפני 6 דקות

אישתו לא היתה נכנסת איתו...

1
מעניין
לפני 5 דקות

ביבי המלך גאון רק הוא יכול להנהיג מדינה וכן כולם ירוצו על 4 אם רק ירצה !!!