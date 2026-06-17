הח"כ בהערכה דרמטית: "אחד מהם יצטרף לנתניהו"

חבר הכנסת סמיר בן סעיד (מפלגת תע"ל) התראיין בערוץ הכנסת ושם טען כי "בנט או איזנקוט - אחד משניהם יקפוץ פנימה עם נתניהו".

בדבריו הוא טען כי הוא צופה שלאחר הבחירות, נתניהו יצליח לשכנע את אחד מראשי גוש מתנגדיו לחבור לממשלה בראשותו.