הח"כ בהערכה דרמטית: "אחד מהם יצטרף לנתניהו"

חבר הכנסת סמיר בן סעיד (מפלגת תע"ל) התראיין בערוץ הכנסת ושם טען כי "בנט או איזנקוט - אחד משניהם יקפוץ פנימה עם נתניהו".
בדבריו הוא טען כי הוא צופה שלאחר הבחירות, נתניהו יצליח לשכנע את אחד מראשי גוש מתנגדיו לחבור לממשלה בראשותו.
חבר הכנסת סמיר בן סעיד (מפלגת תע"ל) התראיין בערוץ הכנסת ושם טען כי "בנט או איזנקוט - אחד משניהם יקפוץ פנימה עם נתניהו".
בדבריו הוא טען כי הוא צופה שלאחר הבחירות, נתניהו יצליח לשכנע את אחד מראשי גוש מתנגדיו לחבור לממשלה בראשותו.
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תגובות
אף מנהיג לא ייכנס לממשלה של ביבי שמפקיר אותנו בצפון כפליטים כבר חודשים רק כדי לא להרגיז את סמוטריץ' ובן גביר.
אף מנהיג שפוי לא ייכנס לממשלת המחדל של נתניהו שממשיך להפקיר את הביטחון של כולנו בשביל שרידות פוליטית אישית.
אישתו לא היתה נכנסת איתו...
ביבי המלך גאון רק הוא יכול להנהיג מדינה וכן כולם ירוצו על 4 אם רק ירצה !!!