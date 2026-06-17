'שבועות מכאוס': טראמפ חשף בטעות את הסיבה האמיתית להסכם

הנשיא האמריקני נשא דברים בסגירת פסגת ה-G7 בצרפת, והתייחס בהרחבה להסכם המתגבש עם איראן, במהלך דבריו חשף מציאות אסטרטגית מטרידה, והודיע כי תוך שבועות העולם היה מגיע למצב של 'כאוס ומהומה'.

כאשר נשאל הנשיא טראמפ במהלך דבריו על ידי כתבים, מדוע החליט לסיים את המלחמה דווקא עכשיו, סיבה אחת בדבריו חמקה מתחת לרדאר, למרות שחשפה מציאות כלכלית ופוליטית עגומה.

בתשובה הפתאומית ששלף מהמותן, חשף הנשיא טראמפ כי אפילו ארצות הברית עמדה בפני משבר גדול הרבה יותר ממה שנראה בעקבות סגירת מצרי הורמוז.

"אם היינו ממשיכים להפציץ, המצר היה נשאר סגור, והיינו בבעיה, מדובר בעשרות מיליוני חביות נפט ביום, מאות מיליוני דולרים" הסביר טראמפ.

אך האמירה החשובה של טראמפ הגיעה מיד אחר כך: "מעבר לזה, היו נגמרים לנו המאגרים הלאומיים, תוך בערך 4 שבועות, בכל העולם יש מאגרי נפט לאומיים, וכולם התחילו להתרוקן, תוך 4 שבועות לא היה נשאר כלום, ואנשים לא היו יכולים להשיג דלק, לא היה יוצא מהמשאבות".

טראמפ המשיך ותיאר את התרחיש המאיים: "אתה רוצה לראות כאוס, אתה רוצה לראות מהומה?"

לבסוף נזף טראמפ במתנגדי ההסכם: "אז אולי כל הגאונים האלה (שמתנגדים לעסקה) יכולים להסביר לי, אני אוהב אותם ממש, אבל הם ממש טועים".