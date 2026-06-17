סקר מנדטים: נתניהו בבעיה קשה; איזנקוט פותח פער על בנט

סקר חדשות 13 שמתפרסם הערב (רביעי) מציג כי איזנקוט ממשיך לעקוף את בנט, ולפתוח עליו פער משמעותי.
על פי תוצאות הסקר, מפלגת הליכוד היא הגדולה ביותר עם 22 מנדטים, ישר! בראשות גדי איזנקוט עם 20 מנדטים, בנט ולפיד עם 17 מנדטים, הדמוקרטים וליברמן, כל אחת מהן עם 11 מנדטים.
ש"ס עם 9 מנדטים, עוצמה יהודית ויהדות התורה, כל אחת מהן עם 8 מנדטים, חד"ש תע"ל עם 6, רע"מ עם 4 וגם הציונות הדתית עם 4 מנדטים.
חלוקת הגושים היא כך: גוש האופוזיציה בראשות איזנקוט עם 59 מנדטים, וגוש הקואליציה בראשות נתניהו עם 51 מנדטים - לאף גוש אין ממשלה.
עוד נבדק בסקר, מה קורה אם בנט ולפיד מתאחדים עם איזנקוט, וכך במקרה כזה תלוי מי עומד בראשה. אם איזנקוט יעמוד בראשות המפלגה, היא תשיג 35 מנדטים, אך אם בנט יעמוד בראשה, היא תשיג 31 מנדטים.
תגובות
בעבר האמנתי שהליכוד מביא איתו ביטחון וגאווה לאומית, והיום אני רואה ממשלה חלשה שמוכרת לנו אשליות ושומרת על משתמטים. בדיוק כמו בקונספציות שלפני מלחמת יום הכיפורים, שוב משקרים לנו בפנים בשביל לשרוד בכיסא. הימין האמיתי והערכי שלי לא יצביע יותר לנתניהו.
הסקר מוזר אייזנקוט ובנט לפיד שהם שמאל מובהק לוקחים קולות מהימין ומהחרדים זה סקר בדיחה ממש 🤣
פעם ציונות הייתה מעשה של גבורה והכרעה, והיום קיבלנו קונספציה של הישרדות אישית על חשבון ביטחון המדינה. ההיסטוריה מראה ששליטים שנאחזו בקרנות המזבח רק החלישו את העם ברגעי אמת. תמשיכו למכור לנו סיפורים על ניצחון מוחלט בזמן שהסקרים קורסים.