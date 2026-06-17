סקר מנדטים: נתניהו בבעיה קשה; איזנקוט פותח פער על בנט

סקר חדשות 13 שמתפרסם הערב (רביעי) מציג כי איזנקוט ממשיך לעקוף את בנט, ולפתוח עליו פער משמעותי.

על פי תוצאות הסקר, מפלגת הליכוד היא הגדולה ביותר עם 22 מנדטים, ישר! בראשות גדי איזנקוט עם 20 מנדטים, בנט ולפיד עם 17 מנדטים, הדמוקרטים וליברמן, כל אחת מהן עם 11 מנדטים.

ש"ס עם 9 מנדטים, עוצמה יהודית ויהדות התורה, כל אחת מהן עם 8 מנדטים, חד"ש תע"ל עם 6, רע"מ עם 4 וגם הציונות הדתית עם 4 מנדטים.

חלוקת הגושים היא כך: גוש האופוזיציה בראשות איזנקוט עם 59 מנדטים, וגוש הקואליציה בראשות נתניהו עם 51 מנדטים - לאף גוש אין ממשלה.

עוד נבדק בסקר, מה קורה אם בנט ולפיד מתאחדים עם איזנקוט, וכך במקרה כזה תלוי מי עומד בראשה. אם איזנקוט יעמוד בראשות המפלגה, היא תשיג 35 מנדטים, אך אם בנט יעמוד בראשה, היא תשיג 31 מנדטים.