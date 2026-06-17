בתום הערכת מצב: אלו הנחיות פיקוד העורף

בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הודיע הערב (רביעי) כי מדיניות ההתגוננות נותרה ללא שינוי ותהיה בתוקף עד שבת, 20 ביוני בשעה 21:00.

נזכיר כי מקודם יותר היום דיווחנו, שהמשא ומתן בין איראן לארה"ב מתקדם מאוד, וכי אולי עוד הלילה צפויה חתימה על ההסכם. בהמשך לכך אמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כי לא נורא אם יהיו מעט טילים לאיראן.