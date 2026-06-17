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חדשות צבא ובטחון

בתום הערכת מצב: אלו הנחיות פיקוד העורף

בתום הערכת מצב, פיקוד העורף מסר היום כי ההנחיות נותרו ללא שינוי עד ליום שבת

20:04
2 תגובות
מסביר פיקוד העורף צביקי טסלר
מסביר פיקוד העורף צביקי טסלר | צילום: פיקוד העורף

בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הודיע הערב (רביעי) כי מדיניות ההתגוננות נותרה ללא שינוי ותהיה בתוקף עד שבת, 20 ביוני בשעה 21:00.

נזכיר כי מקודם יותר היום דיווחנו, שהמשא ומתן בין איראן לארה"ב מתקדם מאוד, וכי אולי עוד הלילה צפויה חתימה על ההסכם. בהמשך לכך אמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כי לא נורא אם יהיו מעט טילים לאיראן.

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תגובות

2
2
יהודית
לפני 58 דקות

האם זה לא נס שהצבא שלנו כל כך ממוקד ומקצועי, בזמן שהבן שלי בגבעתי מסכן את חייו והממשלה הזו מורחת את המלחמה בשביל פוליטיקה קטנה?

1
לאה
לפני 58 דקות

האם יש עוד מישהו שמתנחם בחוסן הציבורי המדהים שלנו ובסדר של הצבא, בשעה שהממשלה מתחמקת מהכרעות קשות ומעדיפה משוואות תגובה חלשות?