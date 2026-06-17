טראמפ משפיל: "טיפשים רצו שנמשיך, ישראל שותף קטן מאוד"

הנשיא טראמפ מקיים מסיבת עיתונאים בסיום פסגת ה-G7, ויוצא באופן חריף ביותר נגד המתנגדים לעסקה עם איראן ושולח אין ספור עקיצות משוננות לעבר ישראל.

טראמפ פתח את דבריו וחגג את ההסכם עם איראן: "היום הזה הוא יום מיוחד, זמן טוב לפסגה הזו, השגנו הסכם שהשיג 99 אחוזים ממה שרצינו, זה יפתח את המצר, וימנע מאיראן להשיג גרעין לנצח".

טראמפ המשיך וחידד: "אם לא היינו עושים את העסקה הזו יכולנו להמשיך להפיל פצצות לעוד שבועיים, שלושה, שנתיים אבל הורמוז לא היה נפתח, לא הייתה הצלחה, השווקים לא היו עולים"

טראמפ המשיך ורמז בעוקצנות לשיחות עם ישראל, וחיבק את איראן באותה נשימה: "הייתה מדינה אחת שביקשה שנמשיך להפיץ את איראן. רק טיפשים אומרים את זה. אני חושב שהמנהיגים החדשים באיראן חכמים יותר".

טראמפ המשיך והתייחס ליחסים עם ישראל ונתניהו, במהלך שניתן לתאר כחיבוק משולב עם סטירה, ראשית חיבק טראמפ: "ישראל שותפה נהדרת, היא הייתה נהדרת אליי בתור שותפה, והקשר שלי עם נתניהו מצוין, אבל יש לנו מחלוקת קטנה על לבנון עם נתניהו, שלמען הכנות, הוא איש טוב. ביבי נתניהו, מתרגש יותר מדי לפעמים. הוא היה שותף מדהים, רה"מ מדהים, אמרתי לו שאפשר לעשות את לבנון קצת יותר ברכות, לא צריך להוריד כל פעם בניין".

ואז פנה לסטירה: "הייתה לנו שותפות נהדרת, אך הוא (נתניהו) יגיד, והוא צודק, אנחנו השותף הגדול והם השותף הקטן מאוד".

טראמפ המשיך וטען כי לא חסם את ישראל מלראות את מזכר ההבנות: " שלחתי לישראל עותק של מזכר ההבנות. מזכר ההבנות עם איראן ייחתם בעוד זמן קצר. בסבירות הגבוה ביותר נחתום על מזכר הבנות עם איראן".

והמשיך בלנזוף בהתנהלות ישראל בלבנון: "אני חש רע מאוד בכל הקשור לנעשה בלבנון. אני חושב שישראל יכולה לפעול טוב יותר בלבנון, הם יכולים לעשות עבודה טובה יותר. אני אוהב אותם כשותפים. הם לא עושים עבודה טובה".