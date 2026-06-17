השר קרעי מגיב להפסד הצורם: "דיקטטורים בגלימות"

שר התקשורת שלמה קרעי, התייחס היום (רביעי) להפסדו בבג"ץ ומסר בתגובה דברים חריפים.

נזכיר כי בג"ץ קבע שמועצת הרשות השנייה בראשות מרדכי מרדכי תמשיך לפעול, למרות ההתפטרות הקולקטיבית של שישה מחבריה, בעקבות לחצים שהופעלו עליהם על ידי שר התקשורת שלמה קרעי ואנשיו.

בדבריו מסר קרעי: "בג״צ לא מעל החוק, ולכן לא משנה מה הוא קובע, אנחנו ננצח. הדמוקרטיה תנצח את הדיקטטורים בגלימות שמחליטים פעם אחר פעם לרמוס את החוק. כלבוש נחליפם ויחלופו. בקרוב בעז״ה.

החוק קובע שדרושים לפחות 2/3 מתוך 15 חברי המועצה לקיום המועצה, ובג״צ קובע, ככה סתם כי בא לו, ששבעת החברים שנשארו מהמועצה ״היוצאת״ מספיקים. גם חשבון הם לא יודעים שם".

ועד מסר קרעי: "מכיוון שלבג״צ אין סמכות לצפצף על החוק, הלכה למעשה אין שום תוקף חוקי להחלטה הזו ולא לאף החלטה שיקבלו שבעת חברי המועצה הנותרים. ומה הצעד הבא אתם שואלים?

בקרוב בג״צ יחזיר את ממשלת ישראל ״היוצאת״ בראשות בנט-לפיד-עבאס והם יהיו רשאים לקבל החלטות בצו ביניים".

וכל זה כדי לגרום לכם לחשוב שאין טעם ללכת לקלפי… אבל אנחנו נלמד אותם בבחירות הקרובות מהי דמוקרטיה. העם יהיה הריבון - על אפם ועל חמתם!