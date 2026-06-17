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חדשות פוליטי מדיני

יעקב ברדוגו מפתיע: "אני לא עובד אצלו; אפשר לבקר אותו"

הפרשן יעקב ברדוגו שיתף כי מהבוקר שואלים אותו מדוע הוא מתח ביקורת נגד ראש השב"כ דוד זיני, ומשיב: "אני לא עובד אצלו; אפשר לבקר אותו"

18:43
2 תגובות
יעקב ברדוגו
יעקב ברדוגו | צילום: יונתן זינדל/פלאש90

הפרשן יעקב ברדוגו, התראיין הערב (רביעי) ברדיו גלי ישראל ושיתף כי: "מהבוקר פונים אליי ושואלים למה אני יוצא נגד ראש השב"כ דוד זיני. חברים, אני לא עובד אצל אף אחד, וגם לא אצל זיני.

אני מבקר אותו משום שהוא לא חוקר את מה שלדברי ראש הממשלה הייתה ההדלפה המסוכנת ביותר בתולדות המדינה".

עוד הוא הוסיף: "לא צריך לחשוש מלהביע ביקורת, גם כשמדובר במינוי של ראש הממשלה נתניהו. מה קרה לזיני שהוא לא חוקר את ההדלפה הזו? הוא טוען שאין קצה חוט. זו תשובה של השב"כ?!"

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תגובות

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2
אלעזר
לפני 25 דקות

"אני לא עובד אצלו" - עוד שופר שמנסה להנדס לנו את התודעה כדי להגן על נתניהו והכישלון שלו... הגיע הזמן שנפסיק להקשיב לתירוצים שלהם ונצא לרחובות להחזיר את המדינה למסלול הנכון

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אהרן
לפני 25 דקות

"אני לא עובד אצל אף אחד" - בדיחה טובה לערב, הרי ברור שנתניהו מפעיל את מכונת הרעל הזו כדי לשרוד פוליטית... חייבים להקים פה ועדת חקירה ממלכתית שתנקה את האורוות ותעיף את כל החובבנים האלה הביתה