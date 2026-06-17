יעקב ברדוגו מפתיע: "אני לא עובד אצלו; אפשר לבקר אותו"

הפרשן יעקב ברדוגו, התראיין הערב (רביעי) ברדיו גלי ישראל ושיתף כי: "מהבוקר פונים אליי ושואלים למה אני יוצא נגד ראש השב"כ דוד זיני. חברים, אני לא עובד אצל אף אחד, וגם לא אצל זיני.

אני מבקר אותו משום שהוא לא חוקר את מה שלדברי ראש הממשלה הייתה ההדלפה המסוכנת ביותר בתולדות המדינה".

עוד הוא הוסיף: "לא צריך לחשוש מלהביע ביקורת, גם כשמדובר במינוי של ראש הממשלה נתניהו. מה קרה לזיני שהוא לא חוקר את ההדלפה הזו? הוא טוען שאין קצה חוט. זו תשובה של השב"כ?!"