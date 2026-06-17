מטען על הרכב: פרטים נוספים על התקרית הקשה בדרום לבנון 

הותרו לפרסום פרטים נוספים על האירוע הקשה שהתרחש אחר הצהריים בדרום לבנון בכפר א- טייבה בו נהרג

מטען רב עוצמה הופעל כנגד רכב של חבורת הפיקוד הקדמי (חפ"ק) של סגן מפקד אוגדת 36 אל"מ נתאי עוקשי. כתוצאה מהפיצוץ נהרג אחד הלוחמים ונפצעו מספר לוחמים באורח בינוני וקל וביניהם גם הסמאו"ג עוקאשי, שנפצע באורח בינוני.

בתגובה לאירועים אלו תקף צהל מספר יעדים של החיזבאללה במרחב.

אירוע שני ביממה

זהו האירוע השני היום, בו נפגעים לוחמים בדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר, בסמוך לשעה 6:00 בבוקר רחפן נפץ התפוצץ סמוך לכוח של חטיבת גבעתי שפועל במרחב הסלוקי והבופור.

כתוצאה מכך נפצעו שני לוחמים באורח קשה, עוד שניים באורח בינוני ואחד באורח קל. הפצועים פונו לבתי החולים בישראל ומשפחותיהם עודכנו.