כמו גנבים בלילה? איראן וארה"ב מאיצות את החתימה על הסכם

על פי שורה של דיווחים ערביים ובינלאומיים, ארצות הברית ואיראן, כל אחת מסיבותיה, לוחצות לקדם את החתימה על מזכר ההבנות בין הצדדים, ייתכן שכבר לשעות הלילה הקרובות, במה שנראה כמו ניסיון למנוע התפרקות של ההסכם לאורך הימים הקרובים.

על פי דיווחים ערביים, איראן הודיעה לגורמים בתקשורת הערבית לפני זמן קצר כי ייתכן כי 'טקס החתימה' המתוכנן ליום שישי בשוויץ יבוטל, זאת בעקבות כוונה לבצע חתימה אלקטרונית מוקדמת ולייתר את התהליך.

בנוסף, דיווחים בתקשורת האמריקאית טוענים כי ייתכן וחתימה אלקטרונית תתבצע כבר הלילה, ותהפוך את טקס החתימה לפורמלי בלבד, או שבכלל לא יתקיים, ככל הנראה מסיבות של לחץ פנים אמריקאי ורפובליקני, והלם מתגבר נוכח תנאי ההסכם.

מאז שעות הבוקר, אז גורמי תקשורת אמריקאים חשפו את מה שנטען כפרטיו המלאים של מזכר ההבנות בין הצדדים, גוברת התרעומת בארצות הברית סביב תנאי ההסכם, כאשר הקונצנזוס המתגבש הוא כי ארצות הברית נכנעת לאיראן, כמעט כמו שלא נכנעה לעולם.

כעת, על פי אותם דיווחים, ארה"ב ואיראן מקדמות את החתימה, שהייתה אמורה להתקיים ביום שישי, אל השעות הקרובות, ככל הנראה במהלך הלילה בשעון ישראל.

גורמים מקורבים לממשל מצביעים על חשש כי ההסכם שנתפס כבר ככניעה על ידי רבים בארה"ב, יגרום לממשל להיראות עוד יותר חלש במידה וסגן הנשיא יעלה לרגל לפגישת 'כניעה' עם האיראנים, כאשר במקביל האיראנים מבקשים למנוע פניית פרסה אמריקאית עד יום שישי בעקבות הלחץ הציבורי הגובר.