הצעה שקשה לסרב לה - אבל סטטיק ובן אל תבורי החליטו אחרת.

חברת הענק Wiz פנתה לשני הזמרים, שהיוו בעבר את אחד מצמדי הפופ המצליחים בארץ, סטטיק ובן אל, עם הצעה כספית מרשימה במיוחד: 1.5 מיליון שקלים עבור ביצוע של שיר אחד במסיבת החברה המפוארת. כך על פי הפרסום באתר מאקו.

המסיבה כללה שורה ארוכה של אמנים מובילים - הראל מויאל, הראל סקעת, שירי מימון, נינט, אודיה ועוד רבים. אך כעת מתברר כי גם סטטיק ובן אל קיבלו הזמנה מפתה להצטרף לרשימת המופיעים.

גורמים המעורים בפרטים מדווחים כי למרות הסכום המרשים והעובדה שהשניים כבר בשלב של יחסים טובים לאחר הפרידה המקצועית, הם בחרו שלא לעלות יחד על הבמה. הסירוב מעלה שאלות לגבי הסיבות האמיתיות - האם מדובר בשיקולים אמנותיים, או שמא בבחירה לשמור על הקריירות העצמאיות שכל אחד מהם בונה לעצמו.

כזכור, סטטיק ובן אל הודיעו על הפרידה המקצועית לאחר שנים של הצלחה משותפת שכללה להיטים רבים ומופעים מול אלפי מעריצים. מאז, כל אחד מהם פועל בנפרד - סטטיק הוציא אלבום סולו בשם "לירז" והצטרף כמנטור לתוכנית The Voice ברשת 13, ואילו בן אל תבורי משחרר סינגלים עצמאיים ומשתף פעולה עם אמנים נוספים.

הסירוב להצעה הכספית המשמעותית מצביע על כך ששני האמנים בוחרים להמשיך בדרכים נפרדות, לפחות בשלב זה. למרות שהיחסים ביניהם השתפרו והם לא נמצאים במצב של ניתוק, נראה שהם מעדיפים לשמור על העצמאות המקצועית שרכשו בשנים האחרונות.

יצוין כי שני הזמרים עברו תקופה מורכבת בשנים האחרונות - סטטיק התגרש מאשתו שרית פולק ואף הוציא סרט תיעודי על "הגירושים הכפולים" שעבר, ואילו בן אל תבורי ממשיך לגדל את בנו תו פרינס יחד עם אורטל עמר. שניהם בוחרים כעת להתמקד בקריירות העצמאיות ובחיים האישיים.