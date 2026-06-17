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היום שפילג את אמריקה

המרדף שהחל ב-17 ביוני: סיפורו של או ג'יי סימפסון

כוכב הפוטבול שזוכה ב"משפט המאה" ושינה את פני המדיה והחברה באמריקה

18:18
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או ג'יי סימפסון
או ג'יי סימפסון | צילום: צילום: שאטרסטוק

הוא התחיל כגיבור תרבות קונזנסואלי – אגדת פוטבול ב-NFL, פרזנטור מבוקש ושחקן קומדיות מצליח ("האקדח מת מצחוק"). אך ב-17 ביוני 1994, הכל השתנה. מרדף משטרתי איטי אחרי הפורד ברונקו הלבן שלו שודר בשידור חי ל-95 מיליון צופים, ופתח את מה שיהפוך לקרקס התקשורתי הגדול בהיסטוריה.

או.ג'יי סימפסון הואשם ברצח האכזרי של אשתו לשעבר, ניקול בראון, וחברה רון גולדמן. במשך חודשים ארוכים, "משפט המאה" שודר מדי יום בטלוויזיה והפך לאופרת הסבון הנצפית ביותר באמריקה. בעזרת "צוות החלומות" של עורכי דינו, המשפט הוסט מראיות ה-DNA לשאלות נוקבות על גזענות ואמינות המשטרה. המשפט הגיע לשיאו ברגע האייקוני שבו סימפסון כשל במדידת הכפפה המגואלת בדם, מה שהוביל למשפט המפתח: "אם זה לא מתאים, אתם חייבים לזכות".

בשנת 1995 הוא זוכה פלילית, בהחלטה שפילגה לחלוטין את הציבור בארה"ב בין שחורים ללבנים. למרות שמצא את עצמו מאוחר יותר מחויב במיליונים במשפט אזרחי, ואפילו ישב בכלא על שוד מזוין בנבדה שנים לאחר מכן, פסק הדין המקורי נותר פצע פתוח.

סימפסון הלך לעולמו בשנת 2024, אך המורשת שלו חיה ונושמת: הוא האיש שסלל את הדרך לתרבות הריאליטי, הזניק את החדשות מסביב לשעון, והפך את השם "קרדשיאן" (בזכות פרקליטו וחברו, רוברט קרדשיאן) לאימפריה המוכרת בכל בית.

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