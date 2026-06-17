כיפות ברזל: איראן חוגגת על טראמפ, איזנקוט חוגג על בנט

תכנית האקטואליה של סרוגים - "כיפות ברזל" שוב התכנסה לדון בענייני השבוע שהיה גדוש באירועים. נתנאל איזק אירח את עורך האתר אריה יואלי, פרשן "כיכר השבת" ישי כהן, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן ויגאל ברנד, מנכ"ל הנהגה העולמית של בית"ר. הפאנל עסק בנושאים הבוערים ביותר שעל סדר היום הביטחוני והפוליטי.

איראן וארה"ב: "הסכם כניעה מוחלט"

הדיון נפתח בדיווחים על הבנות בין ממשל טראמפ לאיראן, נושא שעורר ביקורת חריפה בקרב חברי הפאנל. אבי וידרמן לא חסך במילים ותיאר את המציאות כנסיגה אמריקנית: "יש שם כניעה מוחלטת של ארצות הברית, אף אחד לא רוצה לראות את זה בעיניים". לדבריו, גם מנהיג חזק כמו טראמפ נתקל במגבלות הכוח: "לכוח יש מגבלות... וכשמפעילים אותו לא נכון יש לזה מחיר גבוה".

אריה יואלי הוסיף כי הפניית העורף של טראמפ קשורה לשינוי של תורת הלחימה הישראלית והאמריקנית כאחד, המעדיפות מערכות קצרות: "טראמפ מוכן למלחמה של 10 ימים... הוא לא מוכן למלחמה של שלוש ארבע שנים".

ישי כהן ציין את המלכוד שבו נמצא ראש הממשלה נתניהו מול נשיא שנחשב לידידו הגדול ביותר: "נתניהו נמצא במלכוד... הוא מול נשיא שהוא גם ידיד אישי... נתניהו היה מעדיף שבמקום טראמפ ישב ביום הזה ביידן בבית הלבן כי אז הוא יכול להילחם בו פומבית".

סערת הנשים בשריון: "רוצים להפוך דתיים לחילונים"

אחד הנושאים הטעונים ביותר שעלו לדיון הוא הפיילוט לשילוב נשים בחיל השריון והתנגדות ראשי הישיבות והמכינות. ישי כהן תקף את המבקרים שכינו את הציבור הדתי "סרבנים": "מי שתוקף את הציונות הדתית על הסוגיה הזו זה אנשים שלא רוצים דתיים ולא רוצים חרדים בצה"ל... הם רוצים את החרדים לחנך אותם".

אריה יואלי הדגיש כי הבעיה נובעת מהתערבות משפטית ולא מצרכים מבצעיים: "העניין של בנות בשריון זה עניין רע והוא לא הגיע מהצבא, הוא הגיע מבג"ץ... בג"ץ מכריח אותו לעשות שטויות".

הוא הזהיר מפגיעה ארוכת טווח במערך המילואים: "היום יש לצבא בעיה שאין לו חיילי מילואים בחיל התותחנים, כי הבנות מתחתנות... מי שמחזיק היום את הקווים זה מילואימניקים בני 45, יוצאי ההסדר".

מנגד, אבי וידרמן הזהיר מפני קריסת מוסד ה"הסדר" בעקבות המאבק: "אני חושב שזה יגמר בזה שלא יהיה הסדר גם בשריון ובסופו של דבר גם יסגרו ישיבות ההסדר וחבל". יגאל ברנד סיכם את הנושא בטענה כי מדובר בכפייה של ערכי "פרוגרס": "ההתעסקות הזאתי היא באה ממקום של רצון של הפרוגרס להשתלט על כל חלקה טובה".

הפוליטיקה של האופוזיציה: בנט, לפיד ואיזנקוט

בזירה הפוליטית, דנו המשתתפים בירידה בסקרים של יאיר לפיד ונפתלי בנט מול עלייתו של גדי איזנקוט. יואלי הגדיר את בנט כמי ש"שורף את עצמו" מוקדם מדי: "לבנט יש בעיה אחת שהוא מתחיל את המרוץ לקלפי מוקדם... הוא כבר שלושה ארבעה חודשים כאילו כל יום שורף את המדינה ואז הוא מגיע למאניטיים מותש. ועכשיו הוא מתחיל לאבד כוח כבר בחצי הגמר".

אבי וידרמן טען כי האיחוד בין בנט ללפיד היה מלאכותי: "הציבור יודע לזהות זיוף והאיחוד הזה היה איחוד מזויף... נפתלי בנט ויאיר לפיד שעשו את הפיגוע המטופש הזה".

ישי כהן הוסיף כי הציבור מחפש אלטרנטיבה שלא מתעסקת רק ב"רק לא ביבי": "בסוף מה קורה כאן, הציבור נמאס לו שהוא לא כל היום בי בי ביבי... אייזנקוט כשהוא נשאל על הנושא הוא אומר 'זה לא מעסיק אותי'".

אלימות משטרתית וחסימות כבישים

הפאנל התייחס גם לחסימות הכבישים של "הפלג הירושלמי" והאלימות המשטרתית שנלוותה אליהן. ישי כהן מחה על האכיפה הבררנית: "מהרגע שהחסימות נורמלו בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית, אין שום הצדקה להשתמש באלימות קשה נגד מפגינים רק בגלל שהם חרדים".

יגאל ברנד חיזק את הדברים וציין כי המערכת המשפטית היא זו שאיפשרה את המציאות הזו: "אותה יועצת משפטית, אותם בתי משפט... שיבשו את זה, קשה מאוד עכשיו תבואו לאותם חרדים שחוסמים את הכבישים".

צל"ש וטר"ש: סיכום אישי

בסיום התכנית, חילקו המשתתפים "צל"שים" ו"טר"שים":

אבי וידרמן נתן טר"ש לראש הממשלה נתניהו על דבריו לאזרחים: "הוא אמר לנו 'האיום הוא עליכם'... למה מי אתה? אתה לא מאיתנו?".

נתן טר"ש לראש הממשלה נתניהו על דבריו לאזרחים: אריה יואלי נתן טר"ש לדונלד טראמפ: "הייתה לנו מערכת יחסים מאוד קרובה... ובגדת בי".

נתן טר"ש לדונלד טראמפ: ישי כהן נתן טר"ש לאבי וידרמן על השימוש במילה "בוגד" כלפי פוליטיקאים: "המילה בוגד היא מילה שצריכה לצאת מהלקסיקון שלנו".

נתן טר"ש לאבי וידרמן על השימוש במילה "בוגד" כלפי פוליטיקאים: יגאל ברנד העניק צל"ש ללוחמי צה"ל בלבנון: "מגיע להם צל"ש ענק על מה שהם עושים ומביאים ביטחון לתושבי הצפון".

הפאנל סיכם בתחזית אופטימית של יגאל ברנד לגבי המשך התמרון בלבנון, בעוד יואלי מעריך כי בשבוע הבא נראה את המשך העימותים סביב ההסכם עם איראן וחופש הפעולה של ישראל מול טראמפ