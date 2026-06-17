שוב: הפסד צורם לשר קרעי בבג"ץ

בג"ץ הכריע היום (רביעי) כי חברי מועצת הרשות השניה היוצאת, יוכלו להתכנס גם ללא החברים המתפטרים.

השופטים יצחק עמית, אלכס שטיין ורות רונן, מתחו ביקורת חריפה על חברי המועצה המתפטרים וכותבים: עיון בתצהירי השר ובתצהירי חברי המועצה המתפטרים מעלה חשד כבד, כי התפטרותם כּוונה אך לסיכול החלטות קודמות שניתנו על ידינו בהליך דנן, תוך שיבוש יכולתו של בית משפט זה לברר את מכלול הטענות שעל הפרק.

הדברים אמורים, בין השאר, בשים לב לתמונה המצטיירת בדבר מעורבותו של השר או מי מטעמו בהחלטות הפיטורים, תוך פניה ישירה לחברי המועצה המתפטרים; לסמיכות הזמנים מעוררת התמיהה שבין החלטות ההתפטרות בינן ובין עצמן, ובינן ובין פניות השר והחלטות בית המשפט; ולעובדה שמרבית חברי המועצה המתפטרים – בחרו

‏להתפטר אך ורק מהמועצה "היוצאת", תוך עמידה על רצונם לכהן במועצה "הנכנסת".

‏כל זאת, באופן שעל פני הדברים אף אינו עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות המוטלת על חבר מועצה.

בתגובה לכך, מסר שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, תגובה נזעמת במיוחד.

בדבריו הוא מסר: "בג״צ לא מעל החוק, ולכן לא משנה מה הוא קובע, אנחנו ננצח. הדמוקרטיה תנצח את הדיקטטורים בגלימות שמחליטים פעם אחר פעם לרמוס את החוק. כלבוש נחליפם ויחלופו. בקרוב בעז״ה.

החוק קובע שדרושים לפחות 2/3 מתוך 15 חברי המועצה לקיום המועצה, ובג״צ קובע, ככה סתם כי בא לו, ששבעת החברים שנשארו מהמועצה ״היוצאת״ מספיקים. גם חשבון הם לא יודעים שם. מכיוון שלבג״צ אין סמכות לצפצף על החוק, הלכה למעשה אין שום תוקף חוקי להחלטה הזו ולא לאף החלטה שיקבלו שבעת חברי המועצה הנותרים.

ומה הצעד הבא אתם שואלים? בקרוב בג״צ יחזיר את ממשלת ישראל ״היוצאת״ בראשות בנט-לפיד-עבאס והם יהיו רשאים לקבל החלטות בצו ביניים. וכל זה כדי לגרום לכם לחשוב שאין טעם ללכת לקלפי… אבל אנחנו נלמד אותם בבחירות הקרובות מהי דמוקרטיה. העם יהיה הריבון - על אפם ועל חמתם!".