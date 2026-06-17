רובי ריבלין עולה להתקפה: "לא הייתי נותן לו להיכנס לכנסת"

נשיא המדינה לשעבר, רובי ריבלין, התראיין ברשת 13 אצל עמרי אסנהיים, ונשאל האם הוא היה מאפשר למרדכי דוד להיכנס למשכן הכנסת.
ריבלין שכיהן בעבר גם כיו"ר הכנסת השיב: לא הייתי נותן לו. היו מתביישים אפילו לשאול אותי. הייתי מכריז עליו כפרסונה נון גרטה".
בהמשך אמר אסנהיים בהומור: "אחר כך שמרדכי דוד יחסום אותך, אל תקרא לי. לא אני אמרתי את הדברים, אתה אמרת". ריבלין השיב בהפתעה: "אל תטעה בכך שאני מרחביה, אני גם מבית"ר ירושלים. גם היציע המערבי צריך לדעת להחזיר מכה אם וכאשר הוא נדרש לעשות זאת".
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"גם היציע המערבי צריך לדעת להחזיר מכה". ריבלין צודק, נתניהו וחבורת המשיחיים שלו הפכו את המדינה לשטיח של האויבים שלנו בגלל הפחד שלהם להכריע. הם רק מדברים חזק אבל בפועל מתקפלים ומחזירים אותנו לקונספציה. חייבים להחליף את ההנהגה הרופסת הזו במישהו שיודע ל
"היו מתביישים אפילו לשאול אותי". הבן שלי משרת בגבעתי ומסכן את חייו, בזמן שנתניהו נסחט על ידי קיצוניים ולא מסוגל לקבל החלטות אסטרטגיות. נמאס לי לרעוד מפחד כל לילה בגלל ממשלה שמחזירה אותנו לקונספציה ומפקירה את הלוחמים בשביל שרידות פוליטית. חייבים לעצור