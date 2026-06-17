רובי ריבלין עולה להתקפה: "לא הייתי נותן לו להיכנס לכנסת"

נשיא המדינה לשעבר, רובי ריבלין, התראיין ברשת 13 אצל עמרי אסנהיים, ונשאל האם הוא היה מאפשר למרדכי דוד להיכנס למשכן הכנסת.

ריבלין שכיהן בעבר גם כיו"ר הכנסת השיב: לא הייתי נותן לו. היו מתביישים אפילו לשאול אותי. הייתי מכריז עליו כפרסונה נון גרטה".

בהמשך אמר אסנהיים בהומור: "אחר כך שמרדכי דוד יחסום אותך, אל תקרא לי. לא אני אמרתי את הדברים, אתה אמרת". ריבלין השיב בהפתעה: "אל תטעה בכך שאני מרחביה, אני גם מבית"ר ירושלים. גם היציע המערבי צריך לדעת להחזיר מכה אם וכאשר הוא נדרש לעשות זאת".