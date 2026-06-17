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מעצר המשתמטים החרדים

האדמו"ר מגור מגיע לכלא 10; אלפי חסידים הגיעו ללוות אותו

האדמו"ר מגור הגיע הערב לכלא הצבאי כדי לבקר את העריק החרדי שנמצא במעצר. איתו הגיעו אלפי חסידים. בצבא הקפיצו כוחות מחשש לפריצה לכלא

17:11
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אלפי חסידי גור בכניסה לכלא
אלפי חסידי גור בכניסה לכלא | צילום: חיים גולדברג/פלאש90
חסימת כביש 4 הבוקר (אבשלום ששוני/פלאש90)

ההפגנות נגד מעצר העריקים החרדיים מגיעות גם למיינסטרים החרדי. אלפי חסידי גור הגיעו לבית המעצר הצבאי "כלא 10", בשרון כדי ללוות את האדמו"ר מגור הרב יעקב אריה אלתר שהגיע לבקר חסיד שנמצא במעצר.

זו הפעם הראשונה שהדמות המרכזית ב'אגודת ישראל' החסידית מגיעה לבית הסוהר. עד כה היו אלה ראשי ישיבות ליטאיות, בעיקר מהפלג הירושלמי - הקיצוני יותר בזרם. כעת מדובר על אחד הרבנים החשובים, אם לא החשוב ביותר במועצת גדולי תורה החסידית.

הבוקר הפגינו חרדים ליטאיים (מהפלג) וחסמו את כביש 4. הם פונו בכוח על ידי המשטרה. בעקבות הפינוי נטען לשימוש מופרז בכוח נגד המפגינים החרדים, כולל קריעת מכנסיים לאחד מהם.

הטענה העיקרית היא לשימוש באלות וברימוני הלם, מה שלא נעשה בהפגנות קודמות, בעיקר לא של חוסמי הכבישים של מחאת קפלן נגד הממשלה.

חסידי גור בכניסה לכלא 10 (חיים גולדברג/פלאש90)

הבוקר הפגינו חרדים ליטאיים (מהפלג) וחסמו את כביש 4. הם פונו בכוח על ידי המשטרה. בעקבות הפינוי נטען לשימוש מופרז בכוח נגד המפגינים החרדים, כולל קריעת מכנסיים לאחד מהם.

הטענה העיקרית היא לשימוש באלות וברימוני הלם, מה שלא נעשה בהפגנות קודמות, בעיקר לא של חוסמי הכבישים של מחאת קפלן נגד הממשלה.

חסימת כביש 4 הבוקר (אבשלום ששוני/פלאש90)

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תגובות

2
2
עדי
לפני 8 דקות

'לבקר את העריק החרדי שנמצא במעצר' - הבן שלי מסכן את חייו בגבעתי בלי לישון, וביבי נותן פרס למשתמטים בשביל לשרוד פוליטית. הפחד לשלומו של הילד שלי לא מעניין אותו...

1
דואג לעתידנו
לפני 7 דקות

'בצבא הקפיצו כוחות מחשש לפריצה' - שלטון החוק הוא הבסיס לקיומנו, וראש ממשלה שמאפשר את הפקרת השוויון בנטל בשל שיקולים קואליציוניים פוגע אנושות בחוסן הלאומי שלנו.