האדמו"ר מגור מגיע לכלא 10; אלפי חסידים הגיעו ללוות אותו

ההפגנות נגד מעצר העריקים החרדיים מגיעות גם למיינסטרים החרדי. אלפי חסידי גור הגיעו לבית המעצר הצבאי "כלא 10", בשרון כדי ללוות את האדמו"ר מגור הרב יעקב אריה אלתר שהגיע לבקר חסיד שנמצא במעצר.

זו הפעם הראשונה שהדמות המרכזית ב'אגודת ישראל' החסידית מגיעה לבית הסוהר. עד כה היו אלה ראשי ישיבות ליטאיות, בעיקר מהפלג הירושלמי - הקיצוני יותר בזרם. כעת מדובר על אחד הרבנים החשובים, אם לא החשוב ביותר במועצת גדולי תורה החסידית.

הבוקר הפגינו חרדים ליטאיים (מהפלג) וחסמו את כביש 4. הם פונו בכוח על ידי המשטרה. בעקבות הפינוי נטען לשימוש מופרז בכוח נגד המפגינים החרדים, כולל קריעת מכנסיים לאחד מהם.

הטענה העיקרית היא לשימוש באלות וברימוני הלם, מה שלא נעשה בהפגנות קודמות, בעיקר לא של חוסמי הכבישים של מחאת קפלן נגד הממשלה.