הפסקת אש? חמישה לוחמי צה"ל נפצעו, בהם אחד באורח קשה

הותר לפרסום: חמישה לוחמי צה"ל נפצעו הבוקר (רביעי) מפגיעת רחפני נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. מדוברר צה"ל נמסר כי כתוצאה מהפגיעות, לוחם אחד נפצע באורח קשה, שני לוחמים נפצעו באורח בינוני ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. כלל הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

מפרטים שהגיעו לכתבנו עולה כי מדובר באירוע מורכב שהחל בסביבות השעה 06:00 בבוקר, במרחב תבנית שבדרום לבנון. רחפן נפץ ראשון של האויב התפוצץ בסמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. כתוצאה מרסיסי הפיצוץ הראשוני, נפצעו ארבעה לוחמים מהכוח.

המארב המתוכנן: רחפן נוסף פגע ברכב הפינוי

במהלך פעולות החילוץ של הנפגעים, התרחשה עליית מדרגה חמורה: דקות ספורות לאחר הפיצוץ הראשון, שיגר האויב רחפן נפץ נוסף לעבר הזירה. הרחפן השני התפוצץ ישירות על רכב הפינוי של הכוח, וכתוצאה מכך נפצע לוחם צה"ל חמישי.

בשל מורכבות הזירה ואופי הפציעות, חמשת הלוחמים פונו באופן מוסק באמצעות מסוקי סער של חיל האוויר להמשך קבלת טיפול רפואי דחוף בבתי החולים.

מיד לאחר התקרית, פתחו כוחות צה"ל בירי ארטילרי מסיבי וממוקד לעבר תשתיות טרור ומקורות ירי במרחב, במטרה לטהר את הזירה ולמנוע תקיפות נוספות..