מסמן כיוון: סגן הנשיא ואנס התראיין לשונאת ישראל

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, מי שעל פי דיווחים רבים היה ממחנה מתנגדי המלחמה עוד מלפני יומה הראשון, והפך עם הזמן לדמות מובילה במאמצים הדיפלומטים לעצור אותה, יצא ב-24 השעות האחרונות לבליץ תקשורתי למכירת ההסכם, אשר על פי גורמים רבים, הוא ממנסחיו ודוחפיו המרכזיים.

בעוד בזמן המלחמה, נעלם ואנס מהמפה התקשורתית, וכמעט ולא נשמע קולו, כעת עם ההכרזה על הסכם, פתח ואנס במתקפת הופעות תקשורתית, אך לא רק תוכן ההופעות עצמן צריך להדאיג את ישראל גם הבמה ממנה פתח בבליץ צריכה להדאיג בהחלט.

ואנס פתח את הקמפיין התקשורתי עם הופעה בפודקאסט של לא אחרת ממשפיענית הרשת מייגן קלי. קלי הייתה בעברה שדרנית חדשות סטנדרטית שפעלה ברשתות כמו NBC ומאוחר יותר גם ב-FOX, אך איבדה את תוכניתה בשנים האחרונות ועברה לשידורי רשת ברשתות החברתיות.

במהלך השנה האחרונה, פתחה קלי בפנייה קשה וחדה כנגד ישראל, שהגיעה אל מחוזות הקיצוניות ופעמים רבות, נגעה ושיחקה ברעיונות אנטישמיים מוצהרים. רק לפני שבועות בודדים, קיימה קלי פודקאסט בן כשעתיים עם קונספירטורים אנטי-ישראלים ואנטי-יהודים, אשר טענו לקשרים בין ישראל לניסיונות החיסול על דונלד טראמפ, שליטה יהודית בארצות הברית, וסחיטה של גורמי ממשל על ידי מסגרות יהודיות-אמריקאיות כמו AIPAC וקראה להם 'סוכנים זרים'.

קלי היא גם בת ברית מוצהרת של אנשים כמו טאקר קרלסון, וקנדנס אוונס. קונספירטורים אנטישמים מובהקים, אשר לטענתם ישראל אחראית לכמעט כל דבר רע שהתרחש אי פעם, מההתנקשות בנשיא קנדי בשנות ה-60 ועד להפלת מגדלי התאומים.

השניים תיארו את ישראל כ-'אומה שטנית' לא פעם אחת, טענו לכוחות כישוף שהופעלו על טראמפ על ידי נתניהו או יהודים אחרים, טוענים כי ילדים מקריבים ילדים ועוד אין ספור האשמות מחרידות.

קלי מעולם לא התנערה מאף אחד מגורמים אלה, ואף זעמה כאשר נדרשה לבקר אותם על אמירות אנטישמיות מוצהרות.

במהלך הראיון עם סגן הנשיא, הדהים ואנס רבים כאשר בזמן שקלי רמזה לשליטה ישראלית על טראמפ, ואנס לא הכחיש את הדבר, ואף שיבח את קלי וקרלסון והסביר כי "הקואליציה של טראמפ נבנתה על ידי אנשים כמו מייגן קלי, טאקר קרלסון ועוד".

ואנס ידוע כמקורב לאגף ה'בדלני' אשר טוען לרצון להתרחקות מענייני העולם, אשר במידה רבה גם נגוע בקונספירטיזם ואנטישמיות מוצהרת, הוא מעולם לא התנער מאותם דמויות קצה, ובנו של קרלסון עבד תחתיו בבית הלבן עד לאחרונה.