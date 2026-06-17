עמית סגל מתפוצץ: "כלום לא ענייני, גועל נפש!"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (רביעי) להפגנת הפלג הירושלמי ולאלימות המשטרתית בפיזור ההפגנה.

בדבריו הוא זעם על האכיפה הבררנית שמופנית כליהם. "הפלג הירושלמי הוא כת קיצונית ופנאטית", פתח סגל. "חסימת כבישים היא מעשה פלילי בריוני שמשום מה נורמל פה אבל אכיפה משטרתית לא יכולה להיעשות על בסיס תיעוב".

עוד הוסיף סגל: "אלימות משטרתית שמופנית כלפי מבצע עבירה אחד ולא כלפי מבצע עבירה שני היא אכיפה בררנית פסולה. כולנו יודעים מה היה קורה פה לו אלימות כזו הייתה מופנה בקפלן.

היעדר הסיקור התקשורתי לפער הזה מגעיל לא פחות מאשר הפער בין השבחים שחלק בן גביר למשליך רימון ההלם באיילון ובין הזעזוע הבוקר מהשלכת רימוני הלם. גועל נפש של אפליה באכיפה, בסיקור ובתגובות. כלום לא ענייני".