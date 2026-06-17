עמית סגל מתפוצץ: "כלום לא ענייני, גועל נפש!"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (רביעי) להפגנת הפלג הירושלמי ולאלימות המשטרתית בפיזור ההפגנה.
בדבריו הוא זעם על האכיפה הבררנית שמופנית כליהם. "הפלג הירושלמי הוא כת קיצונית ופנאטית", פתח סגל. "חסימת כבישים היא מעשה פלילי בריוני שמשום מה נורמל פה אבל אכיפה משטרתית לא יכולה להיעשות על בסיס תיעוב".
עוד הוסיף סגל: "אלימות משטרתית שמופנית כלפי מבצע עבירה אחד ולא כלפי מבצע עבירה שני היא אכיפה בררנית פסולה. כולנו יודעים מה היה קורה פה לו אלימות כזו הייתה מופנה בקפלן.
היעדר הסיקור התקשורתי לפער הזה מגעיל לא פחות מאשר הפער בין השבחים שחלק בן גביר למשליך רימון ההלם באיילון ובין הזעזוע הבוקר מהשלכת רימוני הלם. גועל נפש של אפליה באכיפה, בסיקור ובתגובות. כלום לא ענייני".
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"חסימת כבישים היא מעשה בריוני", אבל כאן מחבקים את הבריונים האלה. הבן שלי משרת בגבעתי ומסכן את חייו, בזמן שהממשלה מלטפת משתמטים פנאטים כדי לשרוד. אני לא ישנה בלילות מרוב דאגה, והפוליטיקאים עסוקים בלרצות את הקואליציה על חשבון הילדים שלנו.
"אכיפה בררנית פסולה", אבל סגל שוכח מי הריבון פה. הממשלה הזו "חזקה" על מפגינים רגילים אבל רועדת מפחד מול השותפים החרדים שלה. ככה נראית משילות פחדנית של מנהיגים שמכרו את השוויון בנטל בשביל הכיסא שלהם!
אוף... לא הרביצו לסמולנים... סגל עצוב?
גם עברייני מחראת קפלן וגם עברייני הפלג הירושלמי צריכים לעבור דרך המחלקה האורטופדית לפני תא המעצר עד תום ההליכים. ללא אפליה וללא מורא. השמאל כרגיל די דוחה באפליה שלו....