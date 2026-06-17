ישיבות ההסדר החרדיות בפנייה לנתניהו: עצרו את מעצרי העריקים לשנה

על רקע משבר הגיוס, ראשי ישיבות ההסדר החרדיות יוצאים בפנייה פומבית דרמטית תחת הכותרת "זעקת השעה". במכתב רשמי שנשלח היום (רביעי) לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כ"ץ וליו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט, מתריעים ראשי הישיבות כי מפעל חייהם נמצא בסכנת קריסה ממשית ומבקשים לעצור את מעצרי תלמידי הישיבות באופן מיידי למשך שנה.

במכתבם מתארים ראשי הישיבות בדאגה עמוקה כיצד גל המעצרים של בני הישיבות ולומדי התורה מחולל זעזוע קשה בלב הציבור החרדי, ובמקום לקרב – הוא מרחיק, שובר את האמון ומייצר תחושות קשות של רדיפה, כאב והקצנה.

לדבריהם, הם עמלו במשך למעלה מעשור, מתוך אחריות תורנית וציבורית, לבנות מסלולים נאמנים המאפשרים לצעירים חרדים לשלב חיי תורה עם נשיאה בעול ביטחון ישראל, אך כעת המפעל הזה הולך ומתערער לנגד עיניהם.

כדי למנוע את המשך ההסלמה, דורשים ראשי הישיבות להעביר בחקיקה מיידית הוראת שעה שתגדיר עצירה מוחלטת של מעצרי תלמידי הישיבות למשך שנה. לטענתם, פסק זמן זה יעניק את השקט החיוני הנדרש כדי לגבש ולהרחיב פתרונות מעשיים.

במסגרת שנה זו, הם מציעים לפעול להשגת מספר יעדים ברורים: שילוש מספר תלמידי ישיבות ההסדר החרדיות בתוך שנה לצד הקצאת תקציב ממשלתי הולם, קיום קמפיין הסברה רחב בחברה החרדית, הרחבת מסלולי השירות למשטרה, לשירותי ההצלה וליחידות הגנה מרחביות, וקידום פתרונות גיוס מהירים למבוגרים שלא התגייסו בעבר.

את מכתבם, המדגיש את הצורך באחדות ובשמירה על עולם התורה לצד ביטחון המדינה בשעה קשה זו לעם ישראל, חתמו ראשי הישיבות הבולטים במגזר ובהם: הרב דוד לייבל (מייסד וראש ישיבות משכנות התורה ומחזיקת התורה "תורה ודעת"), הרב כרמי גרוס (מייסד וראש ישיבת דרך חיים), הרב אברהם ברודיאנסקי (ראש ישיבת חיספין), הרב יונתן רייס (מייסד ישיבות חדוותא), וכן ראשי ישיבות נוספים מרחבי הארץ.