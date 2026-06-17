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משפט ופלילים

לאחר שחשפה את שמו: לוחם השב"כ עותר לבג"ץ נגד טלי גוטליב

לוחם השב"כ שחברת הכנסת טלי גוטליב חשפה את שמו, עותר לבג"ץ נגדה: "אנו סמוכים ובטוחים שבית המשפט העליון יבלום את התקדים המסוכן הזה"

16:25
2 תגובות
בג"ץ אילוסטרציה
בג"ץ אילוסטרציה | צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

לוחם השב"כ שחברת הכנסת טלי גוטליב חשפה את שמו, עותר לבג"ץ נגד החלטת הכנסת בה אושרה בקשת החסינות של גוטליב.

העתירה מבקשת לבטל את החלטת להעניק לגוטליב חסינות מפני הגשת כתב אישום בגין חשיפת הזהות החסויה ברשתות החברתיות, בניגוד לחוק שירות הביטחון הכללי, ואגב הפצת תיאוריות קונספירציה שקריות שנדחו על ידי גופי הביטחון וראש הממשלה.

‏מטעם העותר ועורך דינו, עו"ד עידן סגר, נמסר: "בהחלטתה להעניק חסינות דיונית למי שחשפה שם של לוחם השירות, משדרת הכנסת ה-25 לכל אנשי שירותי הביטחון החשאיים כי עליהם לצפות שחייהם יהפכו הפקר לטובת אינטרס פוליטי רגעי.

אנו סמוכים ובטוחים שבית המשפט העליון יבלום את התקדים המסוכן הזה, ויקבע כי אין להפוך את הכנסת עיר מקלט למי שהודתה כי ביצעה עבירה ביטחונית במכוון ופגעה בביטחון המדינה".

נזכיר כי לאחר ההצבעה במליאה מסרה גוטליב: "ליועצת המשפטית לממשלה יש מטרה ברורה: לחבל, להכשיל ולהשחיר את ממשלת הימין. יש לנו עסק עם מי שרודפת את הממשלה ותעשה כל מה שהיא יכולה להאשים את הממשלה בתופת אוקטובר.

יש פה מטרה ברורה: להלבין את צמרת השב"כ ולהשחיר את הממשלה בתופת אוקטובר. לעולם לא נדע איך התרחשה עלינו תופת אוקטובר. אני עומדת על חסינותי המהותית – זה נעשה במסגרת התפקיד שלי, למען העם ולמען התפקיד שלי". 

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תגובות

2
2
אייל
לפני 19 דקות

בעבר ידענו שיש מי שמגבה את הלוחמים בחזית, אבל כיום הממשלה הזו מבהירה להם שהם לבד מול הטירוף. כלוחם לשעבר אני נחרד לראות איך הפקרת הביטחון הפכה לכלי משחק בידי פוליטיקאים שאיבדו כל קשר לערכים הציוניים.

1
רועי
לפני 18 דקות

בעבר שמרנו על הלוחמים שלנו בסוד כדי להגן עליהם, והיום הקואליציה מפקירה אותם בשביל חסינות פוליטית לגוטליב. הבטיחו לנו "ימין חזק" ובסוף קיבלנו פגיעה מופקרת בביטחון המדינה רק כדי לשמור על הכיסא של ביבי!