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הרב דוד סתיו חושף את השסע המשפחתי

יו"ר ארגון רבני 'צהר', הרב דוד סתיו, חושף בגילוי לב את השסע המשפחתי איתו הוא מתמודד

16:21
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הרב דוד סתיו חושף את השסע המשפחתי
צילום: צילום: ערוץ משב
((צילום: יונתן זינדל / פלאש90))

בפרק הפתיחה של הפודקאסט החדש "מבט גדול" בערוץ 'משב' מבית ארגון רבני צהר, התיישב יו"ר הארגון, הרב דוד סתיו, לשיחה פתוחה עם העיתונאי קובי נחשוני, בה דיבר על המורכבות שבשמירת קשרים חמים בתוך משפחה שחלקה חרדית, ועל הוויתורים האישיים שנדרשים לשם כך.

כאשר עלתה שאלת הגישור על הפערים באירועים משפחתיים, שיתף הרב סתיו בדילמה שליוותה אותו לקראת חתונת בנו הצעיר: "ברור לי שכשאנחנו נזמין את בני המשפחה החרדים שלנו הם יקבלו אוכל בד"ץ ואנחנו הולכים לעשות שבת שבע ברכות. אז אנחנו את כל הקייטרינג נעשה בד"ץ כדי שהם יוכלו לאכול. אני לא צריך להגיד לך מה אני אידיאולוגית חושב על כשרות הבד"ץ וכמה הייתי מאוד שמח שהאירוע כולו יהיה בכשרות של צהר, אבל בגלל ערך המשפחה אני מוותר על המון דברים כדי שהמשפחה תשב ביחד".

הרב דוד סתיו
הרב דוד סתיו| צילום: צילום: ערוץ משב

"לפעמים היכולת לכבד זה לדלג על הנושא"

ברקע סוגיית גיוס החרדים, הסביר הרב סתיו כי הדרך הטובה ביותר לשמור על שלמות המשפחה היא לעיתים פשוט לא לפתוח את הנושאים הנפיצים ביותר לדיון.

"אני מסכים איתך מאוד שאני רוצה שנוכל לדבר על כל דבר עם כל אדם, אבל כל משפחה צריכה לדעת את כללי השיח שלה ואת הנקודות הרגישות", אמר הרב סתיו. "אני מדבר עם אחי, אבל אני חייב לומר בכנות - אני רוצה שהם יישארו אחים שלי, אני רוצה שהם יישארו אחיינים שלי ואני רוצה שירגישו את אהבתי אליהם ואת אהבתם אליי. לפעמים כשאתה רוצה ליצור שכנים טובים, שמים איזשהו גדר כדי ליצור שכנים טובים, ולפעמים היכולת לכבד זה לדלג על הנושא הזה".

המסר המשפחתי: "בבעלז מעירים רק לאוכל"

הרב סתיו קישר את התפיסה המכילה הזו לחינוך שקיבל בבית הוריו, והזכיר את הדברים שנהגה לומר לו אמו, בתו של האדמו"ר מזוויהל: "אמא שלי תמיד גידלה אותנו ואמרה שכל ישר לא רוצה ממכם. תהיה טוב לאלוקים ולאדם אבל תהיה ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. אל תהיה לי קיצוני. לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. תהיה אנושי תהיה תפעיל את השכל".

לסיום, חלק הרב סיפור משעשע על טיסה בה ישב לצד רב אחר, שהתעורר בנס וביקש לדעת מדוע לא העירו אותו לתפילת שחרית. הרב סתיו סיפר על תשובתו לאותו רב, המשקפת את המורשת שקיבל מאביו: "אמרתי לו תשמע, אני גדלתי בבית שאבא שלי אמר: 'בבעלז מעירים רק לאוכל, לא מעירים לתפילה. אנחנו צריכים להיות אחראיים לגשמיות של השני ולרוחניות של עצנו, והעולם בדרך כלל נוהג להיפך'".

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