טסים לחו"ל בקרוב? ייתכן שהטיסה שלכם תצא מטרמינל 1

לקראת עומסי הקיץ והגידול הצפוי במספר הנוסעים, רשות שדות התעופה הודיעה כי טרמינל 1 בנמל התעופה בן גוריון ייפתח מחדש לפעילות כבר בימים הקרובים.

על פי הודעת רשות שדות התעופה, המהלך יוצא לפועל ביוזמת שרת התחבורה מירי רגב, במטרה לתת מענה לביקושים הגבוהים הצפויים במהלך חודשי הקיץ ולשפר את חוויית השירות לנוסעים.

חוזרים להמריא מטרמינל 1

החל מיום 28 ביוני 2026 יחודשו הטיסות הפנים-ארציות מטרמינל 1, ובשלב הבא, החל מיום 1 ביולי 2026, יחודשו גם הטיסות הבינלאומיות מהטרמינל.

ברשות שדות התעופה מסבירים כי פתיחתו המחודשת של הטרמינל צפויה לסייע בהפחתת העומסים בנתב"ג ולאפשר היערכות טובה יותר לעונת הקיץ העמוסה.

שימו לב לפני היציאה לשדה

ברשות שדות התעופה קוראים לנוסעים לבדוק מראש מאיזה טרמינל יוצאת הטיסה שלהם, כדי להימנע מעיכובים מיותרים ולהגיע בזמן לטיסה.

בנוסף, מומלץ להתעדכן באופן שוטף מול חברות התעופה ובערוצי המידע הרשמיים של רשות שדות התעופה בנוגע לשינויים ועדכונים אפשריים.