פורסמו תוצאות הפריימריז במפלגת 'המילואימניקים'

מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל פרסמה היום (ד') את תוצאות הבחירות המקדימות (פריימריז) לרשימת המפלגה לכנסת. כזכור, בבחירות המקדימות שנערכו ב-8.6 הוחלט כי הנדל עצמו ימשיך להוביל את המפלגה. הרשימה שנקבעה מורכבת כולה ממשפחות שכולות, פצועי מלחמה, משרתי מילואים ופעילים חברתיים שהובילו את המאבק בהשתמטות בשנתיים האחרונות.

יו"ר המפלגה, יועז הנדל, התייחס לפרסום הרשימה ואמר: "מי שהובילו את ישראל כשהמדינה נעלמה, צריכים להיות אלו שיובילו אותה גם במערכת הפוליטית. בחרנו לקיים פריימריז בניגוד להלך הרוח בשאר המערכת הפוליטית, כדי לתת ביטוי להחלטת אלפי הפעילים והמתפקדים, שהם למעשה השותפים שלנו לדרך בשנתיים האחרונות".

הנדל הוסיף: "אנחנו יוצאים עם הפנים קדימה, המשימה שלנו היא ממשלה ציונית ללא מפלגות חרדיות וערביות, חוק גיוס והכרעה בשדה הקרב".