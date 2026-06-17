פורסמו תוצאות הפריימריז במפלגת 'המילואימניקים'

מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל פרסמה היום (ד') את תוצאות הבחירות המקדימות (פריימריז) לרשימת המפלגה לכנסת. כזכור, בבחירות המקדימות שנערכו ב-8.6 הוחלט כי הנדל עצמו ימשיך להוביל את המפלגה. הרשימה שנקבעה מורכבת כולה ממשפחות שכולות, פצועי מלחמה, משרתי מילואים ופעילים חברתיים שהובילו את המאבק בהשתמטות בשנתיים האחרונות.
יו"ר המפלגה, יועז הנדל, התייחס לפרסום הרשימה ואמר: "מי שהובילו את ישראל כשהמדינה נעלמה, צריכים להיות אלו שיובילו אותה גם במערכת הפוליטית. בחרנו לקיים פריימריז בניגוד להלך הרוח בשאר המערכת הפוליטית, כדי לתת ביטוי להחלטת אלפי הפעילים והמתפקדים, שהם למעשה השותפים שלנו לדרך בשנתיים האחרונות".
הנדל הוסיף: "אנחנו יוצאים עם הפנים קדימה, המשימה שלנו היא ממשלה ציונית ללא מפלגות חרדיות וערביות, חוק גיוס והכרעה בשדה הקרב".
אלו תוצאות הבחירות המקדימות וצמרת הרשימה:
1. רס"ן במיל' יואב אדומי (בן 45, נשוי +2): סמג״ד בגדוד 8111 בחטיבה 5, אשר לחם כ-550 ימי מילואים מאז ה-7 באוקטובר. בין סבבי המילואים הקים יחד עם יועז הנדל ושותפים נוספים את תנועת המילואימניקים שהפכה למפלגה. באזרחות משמש כסמנכ״ל פיתוח עסקי וחדשנות, לאחר שנים של יזמות וניהול פרויקטים בארץ ובעולם.
2. רועי פרנק (בן 37, נשוי +2): מפקד מחלקה במילואים בחטיבת הנגב, שלחם 440 ימי מילואים, נפצע בקרבות ברצועת עזה וחזר להוביל את חייליו בשטח. בין סבבי המילואים היה ממובילי המאבק בחוק ההשתמטות בכנסת. בהשכלתו הוא כלכלן ומכהן כמנהל בכיר בחברת פינטק גלובלית.
3. סא"ל במיל' ארז בן עזרא (בן 56, נשוי +3): קצין תכנון פיקודי ששירת 400 ימי מילואים מאז ה-7.10, ואב לשלושה חיילים בשירות פעיל. היה ממובילי המאבק בחוק ההשתמטות בכנסת. בן עזרא הוא איש הייטק בכיר בעל עשרות שנות ניסיון בחברות בינלאומיות בתחומי טכנולוגיה וניהול, ובעל תארים מתקדמים במנהל עסקים ובפילוסופיה של המדע, לצד לימודי משפטים.
4. רס"ן במיל' תהילה פרץ (בת 39, נשואה +5): שירתה כקצינת נפגעים המלווה פצועים ובני משפחותיהם במשך כ-700 ימים מתחילת מלחמת חרבות ברזל. מובילה במפלגה את תחום בריאות הנפש ופצועי צה"ל, ובחייה האזרחיים עוסקת בתחום משאבי אנוש בחברת הייטק אמריקאית.
5. שלומי דמרי (בן 35, נשוי +2): לוחם במילואים ששירת כ-500 ימים במלחמה. ב-7.10 הגן על משפחתו בעוטף עזה בזמן שאחד מאחיו שהה במסיבת הנובה ואח נוסף בכפר עזה. אחיו הצעיר, דן ז״ל, נרצח לאחר שנמלט מהמסיבה בנובה, ודמרי התגייס כבר למחרת לשירות מילואים ממושך. פועל לחיזוק ההסברה הבינלאומית של ישראל ונחשב לקול בולט בכנסת במאבקים למען משרתי המילואים ופצועי צה״ל.
6. עמליה קינן (בת 43, נשואה +3): ראש צוות חירום יישובי ביישוב יונתן שברמת הגולן. אשת ניהול, חוסן וקהילה, ששימשה כיו"ר ועד מקומי במשך 5 שנים. כיום מנהלת שרשרת אספקה בחברת סטארט-אפ בינלאומית, ובעברה שימשה כמנכ"לית חברת תיירות, סמנכ"לית תפעול בחברה תעשייתית ודירקטורית בחברות ועמותות.
תגובות
הפריימריז האלה הם לא בשורה אמיתית, מאחר וגם ב-73' ראינו איך ההנהגה המנותקת והחלשה מתעלמת מזעקת הלוחמים וממשיכה להפקיר את הביטחון בשביל לשרוד.
הרשימה הזו לא תגן על הבן שלי בגולני, כי ההיסטוריה מוכיחה שנתניהו תמיד יבחר בקונספציה ובשרידות הפוליטית שלו על פני החיים של הילדים שלנו.