בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד החלטת הממשלה 

בג"ץ הוציא היום (רביעי) צו על תנאי בעתירות נגד מינויו של יהודה אליהו למנכ"ל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), וקבע כי על המדינה לנמק מדוע המינוי עומד בדרישות הדין.

ההחלטה התקבלה במהלך דיון שנערך בפני השופטים יעל וילנר, עופר גרוסקופף וחאלד כבוב. בצו, בג"ץ דורש מהממשלה להציג את נימוקיה ולהשיב לטענות שהועלו נגד המינוי. דיון נוסף נקבע ל-1 ביולי. בלב העתירות טוענים העותרים כי יש זיקה אישית בית שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' לבין אליהו. העותרים טוענים כי השניים הם שותפים לדרך פוליטית במשך שנים רבות, וכי בנסיבות אלו היה צורך להוכיח שלאליהו כישורים מיוחדים ויוצאי דופן ביחס למועמדים אחרים. במהלך הדיון בחנו השופטים את חומרי ועדת האיתור, ובכללם דירוגי המועמדים. לפי הדיון, השופטים העלו שאלות בנוגע לטענה כי לאליהו יתרון מקצועי מובהק על פני מועמדים אחרים.