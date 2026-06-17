איזנקוט מאשים: "נתניהו פעל בזה אישית" 

‏יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, תקף היום (רביעי) את החלטת מליאת הכנסת, להעניק חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב.

בהודעתו הוא כתב: "מציאות שבה נבחרי ציבור מסכנים את בטחון ישראל ומשתמשים בחסינותם כעיר מקלט מפני החוק, היא יריקה בפרצופם של הלוחמים ומשרתי מערכת הביטחון, אשר בהם גם ישראלים שבבחירות האחרונות הצביעו לליכוד ולמפלגות הקואליציה הזאת".

איזנקוט תקף את נתניהו אישית: "ראש הממשלה נתניהו פעל אישית, כדי להכניס לכנסת הנוכחית ברשימת הליכוד אנשים שבינם ובין הממלכתיות, הליברליות והפטריוטיות אין דבר וחצי דבר. לכן, האחריות מוטלת עליו ועל חברי הכנסת מטעם הליכוד שבחרו, גם הפעם, להעדיף אינטרסים פוליטיים.

נמשיך לפעול כדי להכניס לכנסת הבאה מנהיגים ראויים, שליחי ציבור שיעלו על נס את משרתי המדינה ולא יהפכו את הכנסת למקלט על חשבון ביטחון המדינה. ביטחון ישראל קודם לכל אינטרס מפלגתי".