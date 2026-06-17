טלי גוטליב בתגובה ראשונה לניצחון שלה 

ברוב של 61 ח"כים, מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) את בקשת החסינות של טלי גוטליב.
גוטליב עצמה מסרה בתגובה: "ליועצת המשפטית לממשלה יש מטרה ברורה: לחבל, להכשיל ולהשחיר את ממשלת הימין. יש לנו עסק עם מי שרודפת את הממשלה ותעשה כל מה שהיא יכולה להאשים את הממשלה בתופת אוקטובר.
יש פה מטרה ברורה: להלבין את צמרת השב"כ ולהשחיר את הממשלה בתופת אוקטובר. לעולם לא נדע איך התרחשה עלינו תופת אוקטובר. אני עומדת על חסינותי המהותית – זה נעשה במסגרת התפקיד שלי, למען העם ולמען התפקיד שלי".
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אתמול פגשתי שוב את השכנה שלי שאיבדה את בעלה בכיפור, וההתחמקות המבישה של טלי גוטליב מחקירה הבהירה לי שוב איך ההיסטוריה של טיוח המחדלים חוזרת על עצמה בדיוק.
כלוחם לשעבר שחטף פצמ"ר בלבנון השנייה, הברחנות של גוטליב והממשלה מאחריות מזכירה לי בדיוק את אותה פחדנות פוליטית של מנהיגי העבר שהפקירה אותנו.