טלי גוטליב בתגובה ראשונה לניצחון שלה 

ברוב של 61 ח"כים, מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) את בקשת החסינות של טלי גוטליב.

גוטליב עצמה מסרה בתגובה: "ליועצת המשפטית לממשלה יש מטרה ברורה: לחבל, להכשיל ולהשחיר את ממשלת הימין. יש לנו עסק עם מי שרודפת את הממשלה ותעשה כל מה שהיא יכולה להאשים את הממשלה בתופת אוקטובר.

יש פה מטרה ברורה: להלבין את צמרת השב"כ ולהשחיר את הממשלה בתופת אוקטובר. לעולם לא נדע איך התרחשה עלינו תופת אוקטובר. אני עומדת על חסינותי המהותית – זה נעשה במסגרת התפקיד שלי, למען העם ולמען התפקיד שלי".