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חדשות פוליטי מדיני

טלי גוטליב בתגובה ראשונה לניצחון שלה 

חברת הכנסת טלי גוטליב, מסרה היום את תגובתה להצבעה במליאה בה אושרה בקשת החסינות שלה: "יש לנו עסק עם מי שרודפת את הממשלה"

15:57
2 תגובות
טלי גוטליב
טלי גוטליב | צילום: (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

ברוב של 61 ח"כים, מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) את בקשת החסינות של טלי גוטליב.

גוטליב עצמה מסרה בתגובה: "ליועצת המשפטית לממשלה יש מטרה ברורה: לחבל, להכשיל ולהשחיר את ממשלת הימין. יש לנו עסק עם מי שרודפת את הממשלה ותעשה כל מה שהיא יכולה להאשים את הממשלה בתופת אוקטובר.

יש פה מטרה ברורה: להלבין את צמרת השב"כ ולהשחיר את הממשלה בתופת אוקטובר. לעולם לא נדע איך התרחשה עלינו תופת אוקטובר. אני עומדת על חסינותי המהותית – זה נעשה במסגרת התפקיד שלי, למען העם ולמען התפקיד שלי". 

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תגובות

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לפני 2 דקות

אתמול פגשתי שוב את השכנה שלי שאיבדה את בעלה בכיפור, וההתחמקות המבישה של טלי גוטליב מחקירה הבהירה לי שוב איך ההיסטוריה של טיוח המחדלים חוזרת על עצמה בדיוק.

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תומר
לפני 2 דקות

כלוחם לשעבר שחטף פצמ"ר בלבנון השנייה, הברחנות של גוטליב והממשלה מאחריות מזכירה לי בדיוק את אותה פחדנות פוליטית של מנהיגי העבר שהפקירה אותנו.