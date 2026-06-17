בשורה לטלי גוטליב: הכנסת אישרה את בקשת החסינות שלה

הכנסת אישרה היום (רביעי) ברוב את העברת החסינות לטלי גוטליב.

בהודעה נמסר כי מליאת הכנסת אישרה את הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב. זאת, בהתאם לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, ועל פי שתי העילות הבאות: המעשה בוצע בזמן מילוי תפקידה או למען מילוי תפקידה כחברת כנסת; כתב האישום הוגש שלא בתום לב או תוך הפליה.

61 חברי כנסת תמכו באישור קביעת החסינות על פי העילה הראשונה, אל מול 48 שהתנגדו. 62 חברי כנסת תמכו באישור קביעת החסינות על פי העילה השנייה, אל מול 48 שהתנגדו.

יוזכר כי בחודש שעבר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, על כוונתה להגיש כתב אישום נגד ח"כ טלי גוטליב בגין עבירה של גילוי או פרסום מידע סודי לפי חוק שירות הביטחון הכללי. בהמשך לכך, הגישה ח"כ גוטליב בקשה לכנסת לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי לגבי האשמה שבכתב האישום.

יו״ר ועדת הכנסת, ח"כ אופיר כץ מסר: "הוועדה בראשותי קיימה שלושה דיונים ארוכים וממצים. בדיונים נשמעה בפירוט עמדת ח"כ גוטליב, ניתנה זכות טיעון למגישת כתב האישום מיארה, נשמעו חברי הכנסת ועמדותיהם. בתום הדיון הוועדה החליטה להגיש לכנסת את הצעתה לקבוע חסינות לח"כ טלי גוטליב. הוועדה קיבלה את עמדתה של טלי גוטליב על פני עמדות אחרות, ברוב עצום של 11 מול 3".