בשורה לטלי גוטליב: הכנסת אישרה את בקשת החסינות שלה

הכנסת אישרה היום (רביעי) ברוב את העברת החסינות לטלי גוטליב.
בהודעה נמסר כי מליאת הכנסת אישרה את הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב. זאת, בהתאם לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, ועל פי שתי העילות הבאות: המעשה בוצע בזמן מילוי תפקידה או למען מילוי תפקידה כחברת כנסת; כתב האישום הוגש שלא בתום לב או תוך הפליה.
61 חברי כנסת תמכו באישור קביעת החסינות על פי העילה הראשונה, אל מול 48 שהתנגדו. 62 חברי כנסת תמכו באישור קביעת החסינות על פי העילה השנייה, אל מול 48 שהתנגדו.
יוזכר כי בחודש שעבר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, על כוונתה להגיש כתב אישום נגד ח"כ טלי גוטליב בגין עבירה של גילוי או פרסום מידע סודי לפי חוק שירות הביטחון הכללי. בהמשך לכך, הגישה ח"כ גוטליב בקשה לכנסת לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי לגבי האשמה שבכתב האישום.
יו״ר ועדת הכנסת, ח"כ אופיר כץ מסר: "הוועדה בראשותי קיימה שלושה דיונים ארוכים וממצים. בדיונים נשמעה בפירוט עמדת ח"כ גוטליב, ניתנה זכות טיעון למגישת כתב האישום מיארה, נשמעו חברי הכנסת ועמדותיהם. בתום הדיון הוועדה החליטה להגיש לכנסת את הצעתה לקבוע חסינות לח"כ טלי גוטליב. הוועדה קיבלה את עמדתה של טלי גוטליב על פני עמדות אחרות, ברוב עצום של 11 מול 3".
תגובות
"גילוי או פרסום מידע סודי" - כואב לי בעיניים איך ביטחון המדינה הפך למשחק פוליטי זול. ההנהגה שלנו איבדה את הבושה והיא מפקירה את הסודות הכי כמוסים בשביל שקט בקואליציה. מי שמרוויח מההפקרות הזו הם רק אויבי המדינה.
"הסודות הכי כמוסים" של השב"כ זה איך הוא ידע וגם שקמה ברסלר שלא יהיה צבא באוקטובר, כמור ידעו שיהיה טבח. על זה אתה רוצה לשמור?
"אישרה את בקשת החסינות" - בתור ליכודניקית שגדלה על ערכי ז'בוטינסקי והדר, המופע הזה פשוט מחליא אותי. נתניהו חלש וסחיט, מפקיר את שלטון החוק בשביל לשרוד עוד יום על הכיסא. המרוויחים הם הקיצוניים שלא שירתו יום בצבא ומנהלים את המדינה.
דילמת האסיר. חבורת עבריינים ששומרת אחד על הגב של השני.