בשורה אדירה: 3 ישיבות חדשות ייפתחו הקיץ בצפון השומרון

במועצה האזורית שומרון הודיעו היום (רביעי) באופן רשמי, כי בחודש אלול הקרוב ייפתחו שלוש ישיבות חדשות ביישובים עמק דותן, גנים ועיבל, כולן כחלק מ - 18 היישובים החדשים שיוקמו בצפון השומרון.

בראש הישיבה החדשה שתוקם בהר עיבל יעמוד הרב אביעד שינוול, והיא תוקם כשלוחה של ישיבת אלון מורה בראשותו של הרב אליקים לבנון. הרב שינוול שימש כראש המכינה הקדם צבאית בקשת ברמת הגולן, וצפוי כעת לעמוד בראשות הישיבה החדשה שתיפתח רשמית ב א' אלול.

הבוקר הגיעו רב השומרון הרב אליקים לבנון, ראש הישיבה החדש הרב אביעד שינוול, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מנכ"ל מוסדות ישיבות אלון מורה אליסף פרשן, ותלמידי הישיבה, לסיור היערכות ראשון וליום לימוד בשטח לקראת פתיחת הישיבה החדשה בהר עיבל. במהלך הסיור הוצגו ההכנות לפתיחת שנת הלימודים הראשונה במקום והמשך פיתוח היישוב.

הישיבה בהר עיבל מצטרפת לשתי ישיבות נוספות שייפתחו באלול הקרוב בצפון השומרון. ביישוב גנים תיפתח ישיבה גבוהה בראשות הרב נריה בולאק, כשלוחה של ישיבת בני דוד בעלי בראשות הרבנים אלי סדן ויגאל לוינשטיין. ביישוב עמק דותן תיפתח ישיבה שהיא שלוחה של המוסדות הישיבתיים והקדם צבאיים של הרב חיים ברוך, הפועלים כיום בלוד, ברוכין וטבריה.

הישיבה החדשה בהר עיבל תוקם במקום בעל משמעות היסטורית ולאומית מיוחדת לעם ישראל סמוך למזבח יהושע בן נון. הישיבה תצטרף למאמץ הרחב לחיזוק ההתיישבות בצפון השומרון ותהווה נדבך מרכזי בביסוס היישוב המתחדש עיבל, שבו צפויות בהמשך גם משפחות לקבוע את ביתן.

הרב אליקים לבנון רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה אמר: ״הקמת הישיבה בהר עיבל, שלוחת אלון מורה, היא ביטוי משמעותי לדרכנו, דרך החיבור של התורה וארץ ישראל, בבניית יישוב חדש שמושתת על יסודות התורה, יחד עם הישיבה שנוטעת את יסודות היישוב החדש. אחרי אביתר, הגיע תור הר עיבל״.

ראש הישיבה החדש, הרב אביעד שינוול אמר: "אני ניגש למשימה הזו בתחושת שליחות עמוקה ובענווה גדולה. הזכות להקים ישיבה במקום כה משמעותי מבחינה היסטורית ולאומית, היא זכות עצומה. מתוך אהבת העם והארץ יצמחו בבית המדרש תורה שתוביל את עתידה של מדינת ישראל ברוח של גבורה וקדושה."

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "אנחנו זוכים לראות מול עינינו את תיקון העוול ההיסטורי של עקירת צפון השומרון. לצד הבנייה, הכבישים והתשתיות, אנחנו מקימים את הלב הפועם של ההתיישבות החדשה. ישיבה היא לא רק בית מדרש, היא המקום שממנו צומחים מנהיגות, קהילות ומשפחות. העובדה שבאלול הקרוב ייפתחו שלוש ישיבות חדשות בצפון השומרון היא בשורה ערכית אדירה למדינת ישראל. אנחנו לא רק חוזרים לצפון השומרון, אנחנו בונים אותו מחדש בעוצמה גדולה יותר, מתוך תורה, ציונות ואמונה".

אליסף פרשן, מנכ״ל מוסדות אלון מורה, סיכם: ״ישיבת אלון מורה רואה בהקמת השלוחה בהר עיבל שליחות של ממש. אנו לא מסתפקים בזיכרון העבר, אלא ממשיכים במלוא המרץ את בניין הארץ. פתיחת הישיבה היא עדות לכוחה של התיישבות המחוברת לשורשים - כאשר תורה וארץ ישראל נפגשים, נוצרת מציאות חדשה ובלתי הפיכה. זוהי בשורה של התחדשות, צמיחה והמשכיות לדורות, ואנו נרגשים לראות את תלמידינו נענים לאתגר בהתלהבות ובמסירות״.